Fellázadtak a macsó kultúra ellen Peruban

Az idei év első kilenc hónapjában 134 nőt gyilkoltak meg és 17 182 feljelentést tettek nemi erőszak miatt. 2017.11.26 11:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tízezrek vonultak utcára szombaton Peru nagyobb városaiban, hogy tiltakozzanak a nők ellen elkövetett erőszakos cselekmények elharapózása miatt.



A legnépesebb megmozdulásra a fővárosban, Limában került sor, ahol a felvonulók nemcsak a nők elleni bántalmazások és gyilkosságok rendkívül magas száma miatt fejezték ki haragjukat, hanem tiltakoztak amiatt is, hogy a tettesek felelősségre vonása sok esetben elmarad a latin-amerikai országban.



A megmozdulások szervezői között több feminista és más civil szervezet volt. A felszólalók között volt Arlette Contreras ügyvédnő, aki maga is súlyos bántalmazások áldozata volt. Felhívta a figyelmet, hogy le kell rombolni a “macsó kultúrát”, amely elnyomja a nőket.



Patricia Nava, aki a Manuela Ramos nevű feminista szervezet nevében beszélt az EFE spanyol hírügynökségnek, elmondta: erőszakos cselekmények nemcsak az utcákon történnek, vannak olyan nők, akiket a munkahelyükön erőszakolnak meg, de a durva tettek többségét családon belül követik el.



A limai felvonuláson néhány nő félmeztelenül jelent meg, mellei köré feliratot rakott fel, amelyen az volt olvasható: “Halál a férfiuralomra!”, “A testem csak az enyém”.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2013-ban közzétett egyik jelentése szerint Etiópia és Bangladesh után Peru a harmadik helyen áll azon a listán, ahol a nőkkel szemben elkövetett bűncselekménye száma a legnagyobb. A perui hatóságok szerint az idei év első kilenc hónapjában 134 nőt gyilkoltak meg és 17 182 feljelentést tettek nemi erőszak miatt.