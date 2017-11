Robbanás egy kínai gyárban, halottak

Robbanás történt vasárnap egy gyárban Kína keleti részében, Sanghajtól délre, az előzetes értesülések szerint a detonációban ketten meghaltak, 30-an megsérültek, épületek omlottak össze.



A baleset a Csöcsiang tartománybeli Ningpo városban volt. A CCTV kínai állami televízió filmfelvételein az volt látható, hogy a mentőalakulatok sebesülteket szállítottak, a környéken a robbanás ereje járműveket rongált meg. A területet sűrű fekete füst lepte el.



A robbanás keltette légnyomás a környéken bezúzta a házak ablakait, számos épület romba dőlt.



Szemtanúk sok sebesültről számoltak be. Legkevesebb harminc sérültet kórházba szállítottak.Két évvel ezelőtt, 2015 augusztusában az északkelet-kínai Tiencsin kikötőváros egyik veszélyes anyagokat tároló raktárában történt robbanás, 173 ember meghalt.

#UPDATE: More than 30 people rushed to hospital after Ningbo explosion on Sunday morning. No residents lived at site of explosion, but there might be garbage collectors working inside at time of explosion pic.twitter.com/HnDf6nfS7F