Állati

Észreveszi a madarat a képen? - videóval!

Rendkívül különlegesek ezek az úgynevezett álmosmadárfélék – mint ahogyan az összes többi állat is a világon. Az urutau vagy potoo névvel is illetett rovarevő madarak éjszakai életet élnek, nappal facsonkokon pihennek, és ők maguk is csupán a fa részének tűnnek.



A faj a kihalás szélén áll, alig látni a természetben élő példány, egyedszámuk minimális.



Rendkívül jól álcázzák magukat, nem véletlen, hiszen kincset őriznek! Egyetlen tojást tojnak, egy facsonk tetejére.