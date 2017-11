December 1-jén indul a következő :)

Óriási blamázs: Ön is ingyen utazhatott volna luxus hajóval a Déli-sark felé

Az 1994 óta habokat szelő Silver Cloud először vágott volna neki az Antarktisznak, ám az út során semmi sem jött össze - hiába újították fel és alakították át a sarkvidéki körutakhoz is megfelelő hajótestet, kabinokat. Bár így legalább 40 fővel csökkent a befogadóképessége, a borsos ár kompenzálta volna a kiesést. De a sors úgy hozta, hogy vissza kellett fizetni a több mint 4 millió forintos jegyek árát.



Az első antarktiszi út Argentína fővárosából, Buenos Airesből indult, és a Tűzföld csücskében, Ushuaiában ért volna véget. Ám a rossz idő miatt már a november 15-re tervezett indulás is csúszott, majd a nagy szél és a hullámok miatt a Nagy-Britanniához tartozó Falkland-szigetek fővárosát, Stanley-t törölték a programból. Kétnapnyi hánykolódás után a tengerjáró kikötött Puerto Madrynban, ahol ismét várni kellett a rossz idő miatt. November 20-án indult volna tovább a Silver Cloud, viszont az üzemanyagpumpa megadta magát, a hajó így tehetetlenül sodródott. Szerencsére akkor viszonylag nyugodt volt a tenger – ha ez a veszélyes Drake-átjáróban történik, az súlyos következményekkel járt volna.



Bár a fedélzeti mérnökök egy órán belül üzemképessé tették a tengerjárót, a hiba kivizsgálása és kijavítása végett a kapitány visszafordult Puerto Madrynba. November 21-re világossá vált, hogy a pótalkatrészt nem tudják időben leszállítani ahhoz, hogy a hajó folytassa az útját az Antarktisz felé.



A nagy égés után kedvezményt ajánlottak fel a következő foglalásukra. A Silver Cloud legközelebb december 1-jén indul az Antarktiszra Ushuaiából. Ha Isten is úgy akarja…