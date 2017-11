Mad Mike Hughes

Saját készítésű rakétával bizonyítaná, hogy a Föld lapos

Bár Hughes saját maga is rakétát épített, a tudományban nem hisz. Tanulmányozta az aerodinamikát, egyebeket, ám szerinte ezek csupán "formulák". A férfi szerint valójában nincs különbség a tudomány és a tudományos fantasztikum között.



Évek óta próbálta megépíteni a rakétát, ám a limuzinsofőrök fizetése nem éppen kimagasló, így érthetően lassan haladtak a munkálatok.



Azért lassan csak összejött. Mindenféle hulladék alkatrészből tákolta össze a garázsában, majd szépen lefestette. És persze kapott némi támogatást a Research Flat Earth nevű szervezettől is, mely a Föld laposságának "kutatásával" foglalkozik (tényleg van ilyen).



Hughes egy szétbontott lakókocsira tette a rakétát, ez lesz majd a "kilövőállomás".



Rakétája egyébként gőzzel működik, ehhez egy rozsdamentes tartályban forralja majd a vizet. Tervei szerint kb. egy mérföldet tesz majd meg, és 550 méter magasra emelkedik. Ígérete szerint a You-Tube-on is lehet majd követni. Most szombaton indulna. Kíváncsian várjuk, ekkora magasságból (ha sikerül elérnie) meg tud-e győződni a Föld laposságáról, avagy gömbölyűségéről.



Ha szombati projektje sikerrel zárul, legközelebb egyenesen az űrbe menne, szintén saját készítésű rakétával, melyet egy léggömb emelne fel a lehető legmagasabbra. A rakétát aztán gyújtanák be, hogy elérte a kívánt magasságot.



Távlati tervei között szerepel még, hogy indul Kalifornia állam kormányzói székéért.