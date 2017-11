Kim Wall

Megtalálhatták a feldarabolt újságírónő karját

A 40 tonnás, 18 méteres tengeralattjáróval rejtélyes módon megszakadt a rádiókapcsolat aznap éjszaka a Dánia és Svédország közötti tengerszorosban, és másnap tisztázatlan körülmények között elsüllyedt egy Koppenhágához közeli öbölben.



A búvárhajó Wall megölésével gyanúsított tulajdonosa előbb azt állította, hogy a róla és találmányairól riportot készítő újságírónőt élve partra tette Koppenhágában még az ominózus estén, letartóztatása után azonban megváltoztatta vallomását, és azt mondta, Kim Wall meghalt egy balesetben a tengeralattjárón, holttestét pedig a tengerbe “temette”.



A hatóságok egyelőre gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsítják a társasági emberként, művészként, rakétatervezőként is ismert mérnököt. A gyanú szerint UC3 Nautilus nevű tengeralattjáróját szándékosan süllyesztette el úgy, hogy ő maga még épp megmenekülhessen.



Augusztus 23-án egy fejnélküli női torzót sodort a víz partra Koppenhága közelében. Két hónappal később megtalálták a fejet és a lábakat is. A vizsgálatok kiderítették, hogy ezek Kim Wall testrészei.



Most pedig újabb testrész került elő a tengeralattjáró feltételezett útvonalán: egy női karra bukkantak a búvárok. A dán rendőrség szerint Kim Wallé lehet. Még tart a halottkémi vizsgálat.

