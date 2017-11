Végül letakarták a megbotránkoztató szobrot

Az Adelaide katolikus iskolájában felállított szobor azt volt hivatott ábrázolni, ahogy Porres Szent Márton átnyújt egy vekni kenyeret a mellette térdeplő gyermeknek.



Egy vietnami művészt kértek meg a szobor elkészítésére, és csak utóbb szembesültek vele, hogy a mű félreérthető lett.



Simon Cobiac, a Blakfriers iskola igazgatója nyilvánosan bocsánatot kért az eset miatt. Új szobrászt kértek fel a hiba helyrehozatalára, addid is letakarták az alkotást.



Cobiac elmondta, Porres Szent Márton fáradhatatlan munkáját szerették volna megismertetni a gyerekekel, ahogy a rászorulókon, elesetteken segített.

Adelaide Catholic school unveils new statue then goes yeah but nah maybe we really should cover it up again pic.twitter.com/h0NoO7shKq