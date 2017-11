Tragédia

Elhunyt David Cassidy

David Cassidy amerikai színészt és énekest, a '70-es évek tinisztárját 67 évesen, a szerettei körében érte a halál - jelentette be családja a közleményében. 2017.11.22 08:52 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A sztárt többször is szervelégtelenséggel szállították kórházba. Korábban azt mondta, azért fejezi be a turnézást, hogy élvezhesse az életet, saját bevallása szerint pedig időskori elbutulást állapítottak meg nála - írja az atv.hu. Cassidy nevéhez fűződik többek között az I Think I Love You című szám. Sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint pályafutása alatt többször is elnyerte Grammy-díjat és lemezeit 30 milliónál is nagyobb számban adta el. A BBC emlékeztet, hogy a '70-es években nagyobb rajongói tábora volt, mint a Beatles-nek.