Franciaország

Klímavédelmi programot indít a párizsi városháza

A párizsi városháza hétfő este elfogadta a klímavédelmi programját, amelynek részeként 2024-ben már nem közlekedhetnek dízelmotoros járművek, 2030-ra a benzines gépkocsikat is kitiltanák a francia fővárosból, a teherszállítóknak pedig környezetvédelmi adót kell fizetniük.

Az 500 intézkedést tartalmazó csomagot egyhangúlag valamennyi politikai párt megszavazta, de azt még az állam, a fővárosi agglomeráció tanácsa és a párizsiak is módosíthatják. A végső szavazás 2018 elején esedékes a fővárosi önkormányzat ülésén.



A program alapján Párizs energiafogyasztása a felére csökkenhetne, 2050-ig mintegy egymillió lakást újítanának fel környezetkímélő szempontok alapján, a megújítható energiák aránya pedig 2020-ra 25 százalékra emelkedne. Ez utóbbiak 20 százalékát helyben termelnék meg, s 2020-ban mindenhol lesz a városban kerékpárút.



Az elfogadott ötszáz intézkedés közül csak hetvenről dönthet közvetlenül a városháza, a többihez az állam vagy a környező települések hozzájárulása is szükséges.



A szocialista főpolgármester, Anne Hidalgo és a Zöldekhez tartozó alpolgármester Célia Blauel által kidolgozott programhoz a többi politikai párt is számos intézkedést hozzátett. Ezek között szerepel az iskolai menzákon a hetente legalább kétszer kizárólag vegetáriánus menü bevezetése.



A legnagyobb ellenzéki párt, a jobbközép Köztársaságiak például a szennyező járművek ellenőrzését és a fővároson naponta áthaladó 70 ezer teherjármű megadóztatását javasolják.