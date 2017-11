Franciaország

Tovább emelkedett Macron tetszési mutatója

hirdetés

Négy százalékpontot javult Emmanuel Macron francia államfő tetszési mutatója az elmúlt hónapban, és jelenleg 46 százalékon áll - derül ki az IFOP közvélemény-kutatóintézet felméréséből, amelyet vasárnap ismertetett a Le Journal du Dimanche című hetilap.



A megkérdezettek 41 százaléka "inkább elégedett", egy százaléka pedig "nagyon elégedett" a köztársasági elnök tevékenységével. A franciák 34 százaléka "inkább elégedetlen", 18 százaléka "nagyon elégedetlen".



Emmanuel Macron tetszési mutatója a nyári zuhanás után augusztus vége óta folyamatosan emelkedik, de még mindig 16 százalékponttal alacsonyabb, mint a májusi megválasztását követően.



"Ennek az ötéves mandátumnak a kezdete nem olyan, mint az előző elnökök alatt megfigyelt tetszési ciklusok" - mondta a lapnak Frédéric Dabi, az IFOP helyettes-vezetője. "Korábban az erős visszaesések után már nem emelkedtek vissza (a tetszési mutatók)" - tette hozzá.



A felmérés szerint az elnöki pártnak, a Köztársaság lendületbennek a szavazói 92 százalékban elégedettek Macron politikájával. A centrista UDI szavazóinak 57, a jobbközép Köztársaságiak választóinak pedig 53 százaléka támogatja az elnököt. A szocialistáknak továbbra is 41 százaléka elégedett Macronnal, a radikális baloldali Lázadó Franciaország szavazóinál hét százalékpontot javult az államfő tetszési mutatója, és jelenleg 22 százalékon áll.



Edouard Philippe kormányfő népszerűsége is folyamatosan javul, az elmúlt hónapban két százalékpontot emelkedett a tetszési mutatója, és jelenleg 49 százalékon áll. Az államfőhöz hasonlóan augusztus óta ő is egyre népszerűbb, de májusi kinevezéséhez képest még hat százalékponttal kevesebben elégedettek a tevékenységével.



A reprezentatív felmérés november 10. és 18. között 1964 francia nagykorú állampolgár megkérdezésével készült.