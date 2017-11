USA

Az életéért könyörgött a fuldokló veterán, az ápolók meg kinevették

Az eset még 2014-ben történt, ám az ápolók egészen ez év szeptemberéig megtarthatták az engedélyüket, dolgozhattak. A Georgia-i idősotthon, ahol dolgoztak mindent megtett, hogy a felvétel ne kerüljön nyilvánosságra.



A The Sun című lap végül mégis megszerezte. A felvételen látható, hallható, ahogy a 89 éves világháborús veterán segítségért könyörög, mert nem kap levegőt. Már az is jó időbe telt, mire az oxigénmaszkot rárakták az idős férfira, ám a maszk nem működött. A nővérek meg vígan nevetgéltek, miközben a férfi elvesztette az eszméletét. Egyikük végül párszor megnyomta az idős férfi mellkasát , ez szívmasszázs akart lenni.



A vádirat szerint az otthon dolgozói egy órát vártak, mielőtt mentőt hívtak. A veterán családja úgy tudta, szerettük természetes halállal vesztette életét. Valósággal sokkot kaptak, mikor meglátták a rejtett kamera felvételét.



Az ápolók a videó felbukkanásáig azt hazudták, ők mindent megtettek a férfiért, többször is próbálták újraéleszteni. Amikor egyiküket, Wanda Nucklest megkérdezte az ügyész, hogy mi volt olyan vicces, azt felelte, már nem is emlékszik.