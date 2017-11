Rákos volt

Meghalt a legkegyetlenebb maffiavezér

hirdetés

A rettegett maffiavezér, Salvatore "Toto" Riina 87 éves korában, rákban halt meg – írja a BBC.



Riinát – ismertebb nevén Totót –, a Cosa Nostra egykori vezérét 1993-ban ítéltek 26-szoros életfogytiglani börtönbüntetésre, a vádak szerint több mint 150 ember haláláért felelős.



Riina mesterséges kómában volt veserákja miatt, de szívelégtelenségben és Parkinson-kórban is szenvedett. A családja külön engedélyt kapott arra, hogy meglátogassa a börtön kórházi szárnyában.



Riina 1930-ban született a szicíliai Corleonéban (ahonnan Mario Puzo regényében, A keresztapá-ban Don Corleone is származik). 19 évesen lépett be a helyi maffiába, majd a '70-es években vette át a Cosa Nostra nevű bűnszövetkezet irányítását. Hírhedt kegyetlensége miatt Szörnyetegnek is nevezték.



Végül 1993-ban tartóztatták le, de még a börtönből is irányította a Cosa Nostrát. Megöletett egy 13 éves fiút, hogy az apja ne adjon ki információkat a maffiáról a rendőrségnek: a gyereket megfojtották, testét pedig savban oldották fel.



Még abban az évben – tiltakozásképp letartóztatása ellen – társai több bombát is felrobbantottak Rómában, Milánóban és Firenzében. A merényletekben 10 ember halt meg.



Legidősebb fia, Giovanni is életfogytiglani börtönbüntetését tölti 4 gyilkosságért.