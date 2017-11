Grenfell Tower

Londoni tűzvész - 71 az áldozatok végleges száma

hirdetés

A Scotland Yard csütörtöki tájékoztatása szerint 71 hivatalosan azonosított halálos áldozata van a nyugat-londoni Grenfell Tower toronyházban kitört júniusi tűzvésznek, és valószínűleg ez marad az áldozatok végleges száma.



A londoni rendőrség közölte, hogy a teljesen kiégett épületben hetven ember maradványait találták meg azonosítható állapotban, de a Scotland Yard a tűzkatasztrófa halálos áldozatai közé sorolja azt az újszülöttet is, aki nem sokkal a tűzvész után holtan jött a világra.



A tűzvész június 14-én hajnalban tört ki a 24 emeletes, 127 lakásos toronyházban. Az évtizedek óta példátlan tűzkatasztrófát a rendőrség szerint valószínűleg egy zárlatos hűtőszekrény okozta, amely a negyedik emelet egyik lakásában kapott lángra.



A vizsgálat azonban továbbra is az épület külső burkolóelemeire összpontosul, különös tekintettel arra, hogy a tűzvész óta eddig megvizsgált hasonló burkolatú toronyházak épületburkolati mintái közül egyik sem felelt meg az előírásoknak a hatósági tűzbiztonsági próbákon.



A tűz után a brit kormány hatszáz toronyház tűzbiztonsági ellenőrzését rendelte el.



A Grenfell Tower külső felületét a tavaly befejeződött renoválás során új burkolóelemekkel látták el. A helyi lakóközösség érdekképviseletét ellátó szervezetek azzal vádolják a kivitelezőt - a kerületi tanács ingatlankezelő cégét -, hogy igyekezett minél olcsóbb anyagokat felhasználni.



Az égő toronyházról készült felvételeken látszik, hogy a tűz rendkívül gyorsan terjedt felfelé az épület külső falfelületein.



A Grenfell Towerben kitört tűzvész ügyében gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával bűnügyi vizsgálat is folyik.



A Scotland Yard csütörtöki tájékoztatása szerint a toronyházban fellelt holttestek közül az utolsó kettő halottkémi azonosítását kedden végezték el. A londoni rendőrség közölte: véleménye szerint sikerült megtalálni és azonosítani a tűzvészben elhunytak mindegyikét.



A tájékoztatás szerint a toronyház átvizsgálása a végéhez közeledik. A rendőrség bűnügyi orvostani szakértők segítségével az összes emelet mindegyik lakását és közösségi tereit átvizsgálta, emeletenként több mint 15 tonna üszkös törmeléket átrostálva.



A munkába régészeti feltárási technikákban jártas archeológusokat is bevontak.



A Scotland Yard szerint a kutatás utolsó szakasza várhatóan december elejéig eltart, de a rendőrségi szakértők nagyon valószínűtlennek tartják, hogy lennének még további áldozatok a toronyházban.



Az eltűntekről néhány nappal a tűzvész után összeállított első rendőrségi lista még négyszáz nevet tartalmazott, de a Scotland Yard csütörtöki tájékoztatása szerint ezen a listán szerepeltek olyanok is, akiket más-más, illetve eltérő betűzéssel megadott neveken jelentettek be eltűntként. Volt olyan eltűnt, aki különféle írásmódokkal 46-szor szerepelt a listán.

Előfordult az is, hogy egyeseket anyagi haszonszerzés céljából, csalárd módon jelentettek be eltűntként. Ezekben az ügyekben számos büntetőeljárás folyik.



A rendőrség csütörtökön közölte, hogy mindezek miatt az eredeti listán szereplők felkutatása csak az utóbbi néhány hétben fejeződött be, de mára mindegyikük sorsát sikerült megbízhatóan tisztázni.