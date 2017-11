Törökország

Török puccskísérlet - Több tucat rendőrt börtönre ítéltek

A vádlottak használták azt a ByLock nevű, titkosított üzenetküldő programot, amelyen keresztül állítólag a tavalyi puccskísérletet is szervezték. 2017.11.15 16:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Másfél évtől tíz és fél évig terjedő börtönbüntetésre ítélt 59 török rendőrt szerdán egy isztambuli bíróság, miután a vádlottak használták azt a ByLock nevű, titkosított üzenetküldő programot, amelyen keresztül állítólag a tavalyi puccskísérletet is szervezték - jelentette a Dogan török hírügynökség.



A per 61 érintettjéből 2 rendőrt ugyanakkor felmentett a törvényszék. Az ügyészség korábban fegyveres terrorszervezeti tagság vádjával hét és fél évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztést kért a rendőrökre, a bíróság azonban enyhített a büntetések mértékén.



Ankara a 2016. július 15-ei incidensért az Amerikában élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok vezette nemzetközi mozgalmat teszi felelőssé, amelyet egyúttal fegyveres terrorszervezetnek is nyilvánított. A török vezetés szerint a Gülen-hálózat hosszú évek alatt szivárgott be az állami és a magánszférába.



Törökországban a puccskísérlet óta eltelt tizenkilenc hónap alatt összesen több mint 134 ezer embert vettek őrizetbe, legalább 50 ezret - köztük rendőröket - pedig előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy közük lehet a gülenista mozgalomhoz és azon keresztül az összeesküvéshez.



Süleyman Soylu török belügyminiszter a tervezési és költségvetési bizottság szerdai parlamenti ülésén elmondta: 48 ezer 739 feltételezett gülenista jelenleg továbbra is letartóztatásban van. Soylu arról is beszámolt, hogy a török rendőrség az elmúlt időszakban mintegy 215 ezer ByLock-felhasználót azonosított és közülük eddig 23 ezer 171 ember ellen indult jogi eljárás. A tárcavezető végül hangsúlyozta: az állami intézményeket a hatóságok nagyrészt már "megtisztították" a hálózat tagjaitól.