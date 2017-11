Kirohanás

Megsértette Kim Dzsongunt - Halálra ítélnék Trumpot

hirdetés

A Rodong Szinmunban, az észak-koreai állampárt lapjában szerdán megjelent vezércikkben heves kirohanást intéztek Trump ellen, aki - Phenjan szerint - gonosz módon megsértette az ország legfőbb vezetőjének méltóságát. A lap szerint Trumpot Észak-Koreában "gyalázatos bűnözőnek" tartják, akit a koreai nép halálra ítélt.



Donald Trump hivatalba lépése óta többször is provokatív üzenetváltásokba bonyolódott Kim Dzsongunnal: amellett, hogy kölcsönösen rakétacsapásokkal fenyegetőztek, személyes sértéseket is egymás fejéhez vágtak. Legutóbb az amerikai elnök azt írta ki a Twitterre: "Nem értem, Kim Dzsongun miért sérteget engem azzal, hogy öreg lennék, amikor én soha nem mondanám rá, hogy ő meg alacsony és dagadt".



A Rodong Szinmun kitért arra is, hogy Észak-Korea szerint egyáltalán nem az időjárás miatt hiúsult meg Trumpnak a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetbe tervezett látogatása múlt héten, amikor Dél-Koreában járt. A phenjani pártlap szerint az amerikai elnök egyszerűen csak nem mert szembenézni a "sötét tekintetű" észak-koreai katonákkal.



Az észak-koreai média szerdán Kim Dzsongunról új fényképeket tett közzé, amelyeken az észak-koreai vezető megszemlél egy traktorgyárat, kipróbálja ez egyik járművet, illetve kedélyesen nevetgél az üzemben dolgozókkal. Az utóbbi két hónapban Kimnek sorra csak ilyen jellegű médiamegjelenései voltak: mosolyogva tett látogatásokat gazdaságokban és gyárakban. Június közepe és szeptember között még kizárólag rakétakísérletek és fegyvergyár-látogatások alkalmával készültek fotók Kim Dzsongunról - derült ki a dél-koreai országegyesítési minisztérium által összegyűjtött adatokból. A hangsúlyváltás célja az lehet, hogy a vezetés megerősítse belső támogatottságát, és bizalmat sugározzon az emberek felé a fokozódó nemzetközi szankciók közepette.

A Reuters hírügynökség rámutatott, hogy miközben manapság az észak-koreai vezetőt csak a gazdasági fejlődéshez köthető eseményekkor fényképezik, ezzel egy időben lecsendesedett az ország rakétakísérleti tevékenysége is. Szeptember 15. óta Észak-Korea nem lőtt ki rakétát, és nem tesztelt egyetlen nukleáris fegyvert sem.



Szerdán Kínában bejelentették, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök különleges megbízottat küld Észak-Koreába a hét második felében. Észak-Koreában több mint egy éve nem járt magas rangú kínai tisztségviselő. Szong Tao, a Kínai Kommunista Párt nemzetközi részlegének vezetője pénteken fog elutazni, látogatásának célja az - írja a Hszinhua hírügynökség -, hogy tájékoztassa Phenjant a Kínai Kommunista Párt legutóbbi, október végén tartott kongresszusának eredményeiről. Szong már járt Vietnamban és Laoszban is ugyanezzel a megbízatással.