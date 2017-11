Állatkínzás

Veszélyben van Ferdinand, a fehér jávorszarvas Svédországban

Kilőhetik a nyáron interneten szenzációt keltő svédországi fehér jávorszarvast, Ferdinandot, mert rátámadt egy kutyáit sétáltató nőre, aki könnyebben megsérült.



A helyi rendőrfőnök, Chister Lööf egy svéd vadászmagazinnak beszélt arról, hogy akár ki is lőhetik az agresszív állatot, mivel a környéken élő, főleg idősebb emberek nem mernek kimenni a házaikból, félnek, hogy nem tudnak kitérni az útjából, ha közel kerülnek hozzá.



"Nem egy háziállatról van szó, bár sokan úgy tekintenek rá. A jávorszarvas szelídnek tűnhet, de természetes ösztönei is működnek" - magyarázta a rendőrfőnök.



Ferdinandot augusztusban örökítette meg egy videó a Svédország nyugati részén fekvő Edában, Värmland tartománybn. A ritka, fehér szőrű állatról készült felvételt egy helyi rádió honlapján több mint egymillióan látták és a közösségi médián sok ezren osztották meg. Ám az állat népszerűségének hátulütője is lett, a szarvasnézőbe érkező turistákat figyelmeztetni kellett, hogy tartsanak tisztes távolságot Ferdinandtól.



Egy helyi természetfotós szerint valójában nagyon szomorú, ami történik: sokan érkeznek, hogy lefotózzák az állatot, de ő még nem tapasztalta, hogy a jávorszarvas agresszív lett volna - idézte a fotóst a thelocal.se svéd hírportál.



A rendőrfőnök viszont arra hivatkozott, hogy mivel egy kutyáját sétáltató nőt már megtámadott, az a döntés született, hogy ha elkerülhetetlen, ki kell lőni Ferdinandot. Hozzátette: a vadászok előbb megpróbálják majd elűzni a lakott területek közeléből az állatot, és csak akkor lövik le, ha ez a terv nem válik be.



A fehér jávorszarvas megmentésére a legnagyobb svéd állatvédő szervezet, a Djurens Rätt által hétfőn indított petícióhoz rekordszámú aláíró - öt óra alatt több mint 20 ezer ember - csatlakozott, több, mint bármely más petícióhoz az 1882-ben alapított egyesület történetében.



Egy helyi tanácsnok, Hans Nilsson is petíciót indított hétfőn Ferdinand megmentése érdekében, ezt kedd délutánig 10 ezren írták alá. Nilsson szerint az állat csak akkor támad, ha provokálják.



A fehér jávorszarvas különleges színét albinizmus vagy pigmentszegénység okozhatja. Utóbbi esetben a genetikai rendellenesség csak az állat szőrének színét változtatja meg, a szeme színét nem. Mintegy száz fehér példány élhet Svédországban, ahol 300 ezerre teszik a jávorszarvasok számát.