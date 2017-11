Jogvédők

Egy félmeztelen nő felgyújtott egy villamoskocsit Ukrajnában

Félmeztelenre vetkőzött női aktivistájuk ezúttal egy dekorációként szolgáló, üzemen kívüli villamoskocsit gyújtott fel a nyugat-ukrajnai Vinnicja városban, az azonos nevű megye székhelyén lévő egyik Roshen-édességbolt előtt - tudatta a mozgalom sajtószolgálata kedden.



A villamoskocsira - mielőtt az aktivista felgyújtotta volna - "tram to offshore" (offshore-ba tartó villamos) angol feliratú papírszalagot ragasztottak. Az akcióval a Femen tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy Petro Porosenko ukrán elnök neve is említésre került a legújabb offshore-botrányban, a Paradise-iratok (Paradise Papers) címen november elején nyilvánosságra hozott adatbázisban.



A dokumentumok tanúsága szerint az ukrán államfőt képviselő Avellum ügyvédi iroda 2014 júniusában - mindjárt Porosenko elnöki beiktatása után - levélben fordult az Appleby ügyvédi irodához azzal a kéréssel, hogy alapítsanak offshore céget az ukrán vezető számára a tulajdonában lévő Roshen édesipari vállalatcsoport aktívumainak szerkezetátalakítására. Az ügyvédi iroda azonban túl kockázatosnak ítélte és elutasította az ügyletet. Az Avellum cáfolta, hogy az offshore céget adóelkerülésre kívánták volna felhasználni.



Ezt megelőzően tavaly tavasszal, a panamai Mossack Fonseca irodától kiszivárgott iratokból derült ki, hogy Porosenko több offshore vállalatot hozott létre - akkori állítása szerint - azért, hogy eladja a Roshent.



A nem csupán a nők jogait képviselő, de politikai kérdésekben is gyakran állást foglaló Femen civil szervezet az utóbbi időben ismét aktivizálódott Ukrajnában. A szervezet arról vált világszerte ismertté, hogy aktivistái szinte minden esetben félmeztelenre vetkőzve rendeznek különböző nyilvános demonstrációkat.



November 7-én az oroszországi bolsevik hatalomátvétel századik évfordulójának "tiszteletére" egy félmeztelenre vetkőzött aktivistájuk Kijev belvárosában felmászott egy emlékműként kiállított ágyúra.



Szeptember elején egyik aktivistájuk úgyszintén félmeztelenre vetkőzve felmászott a kijevi parlament épülete előtti szoborra, hogy csengővel a kezében és az iskolás lányok egyenruháját jelképező kockás miniszoknyában "köszöntse" az ukrán törvényhozást, mint "a korrupció iskoláját" az őszi ülésszak kezdete alakalmából.



Augusztus 23-án szintén az ukrán fővárosban mászott fel az eltávolított Lenin-szobor ott maradt talapzatára egy derékig meztelen Femen-aktivista lány, fején koronával, kezében fáklyával, az amerikai Szabadság-szobrot jelképezve.