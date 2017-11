Dráma

Kiszabadult a magyar túsz - a történetnek még nincs vége

A körülményekhez képest jó egészségnek örvend és már a családjával van az a magyar férfi, akit október 21-én raboltak el nigériai kalózok, és most szabadult ki - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnap délutáni műsorában.



Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója a műsorban azt mondta, a férfit nehéz körülmények között tartották fogva, a túszejtőket még keresik.



A főigazgató beszámolt arról is, hogy a férfi azt mondta, a túszejtők nem bántották, "de nem volt egy úttörőtábor". Hajdu János hozzátette: a magyar férfi jól felkészült, mentálisan is "rendben lévő" ember.



A műsorban felidézték, hogy a férfi azon a német konténerszállító hajón dolgozott, amely Egyenlítői-Guinea fővárosából, Malabóból indult, végcélja pedig a Libériai Monrovia lett volna. A hajó a tervek szerint a nigériai Onnéban kikötött volna, de még a tengeren motorcsónakos fegyveresek megtámadták.



Rövid tűzpárbaj után a 18 fős legénységből a magyar férfin kívül egy ukrán és négy Fülöp-szigeteki férfit ejtettek túszul.



Hajdu János közölte: az ügy nem zárult le a magyar férfi kiszabadításával és hazahozatalával, a német szolgálatokkal együtt tovább nyomoznak és keresik a túszejtőket.



A Nemzetközi Tengerészeti Hivatal adatai szerint az idén szeptemberig elrabolt 49 tengerészből 39-et ebben a térségben ejtettek túszul fegyveresek.



Szombaton közleményben közölte a TEK, hogy kiszabadult és szombaton TEK munkatársainak kíséretében Budapestre érkezett az október 21-én elrabolt magyar férfi.