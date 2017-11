Vb-selejtezők

Törtek-zúztak a szurkolók Brüsszelben - videók

Legalább huszonkét rendőr megsebesült a marokkói futballválogatott győzelmét ünneplő szurkolók randalírozása miatt kialakult összecsapásokban Brüsszel központjában. 2017.11.12 12:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Le Soir című belga lap arról számolt be, hogy zavargások törtek ki Brüsszel központjában szombat este, miután Marokkó labdarúgó-válogatottja legyőzte Elefántcsontpartot, és így biztosította helyét a jövő évi világbajnokságon.



A futballszurkolók ünneplése a meccs után randalírozásba csapott át, két járművet felgyújtottak, kirakatokat törtek be, és több boltot kifosztottak.



A hatóságok vízágyút vetettek be a mintegy háromszáz fős tömeg feloszlatására, amelynek tagjai kövekkel dobálták a kivezényelt rohamrendőröket.



Két órával a mérkőzés lefújása után helyreállt a rend a belga fővárosban, az utcákon azonban egész éjszaka fokozott rendőri jelenlét volt tapasztalható.



A La Libre Belgique című újság szerint egyelőre senkit nem vettek őrizetbe a történtekkel kapcsolatban, a rendőrség a térfigyelő kamerák felvételeit vizsgálja az elkövetők azonosítása céljából.



"Elfogadhatatlan agresszió Brüsszel központjában. Az együttélés megköveteli a tiszteletet, a biztonságunk felett éjjel-nappal őrködő rendőrök iránt is" - közölte Jan Jambon belügyminiszter vasárnap délelőtt a Twitteren.



Sajtóhírek szerint Belgium lakosságának 4 százaléka marokkói származású, ez nagyjából 430 ezer embert jelent.

Une majorité de jeunes belges marocains face à la police belge. Ils ne semblent pas vouloir reculer #bagarre #bruxelles@rtlinfo @lalibrebe pic.twitter.com/fh24KefHMe — Aude Vanden Broeck (@AudeVb) 2017. november 11.

Poussée d'adrénaline des manifestants face à la police. Camionnette mise à feu. #Bruxelles #qualificationmarocMondial2018 pic.twitter.com/QK4dhaT01d — Aude Vanden Broeck (@AudeVb) 2017. november 11.