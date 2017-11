Diplomácia

Trump: Furcsa dolog lenne, de előfordulhat

hirdetés

Donald Trump amerikai elnök vasárnap vietnami sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre elmondta: nem tartja elképzelhetetlennek, hogy egy napon barátok lesznek Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel. "Furcsa dolog lenne, de előfordulhat” – válaszolta Trump az őt faggató riporternek.



„Ha megtörténne, az jó lenne Észak-Korea számára, de több más ország, sőt az egész világ számára is” – fűzte hozzá az amerikai elnök. „Akár meg is történhetne. Nem tudom, hogy meg fog-e, de nagyon-nagyon jó lenne.”



A politikus elmondta, hogy provokációk helyett szeretne előrelépést látni az észak-koreai kérdésben. „Ha minket provokálnak, a világot provokálják, és ezt nem szeretnénk” – hangsúlyozta.



Tran Dai Quang vietnami elnökkel közös hanoi sajtótájékoztatóján Trump nyomatékosította, hogy az amerikai hírszerzés oldalán áll a tavalyi elnökválasztási kampányra gyakorolt orosz befolyás kérdésében. A politikus leszögezte: a hírszerzést jelenleg remek emberek vezetik, éppen ezért nincs oka kételkedni annak hitelességében és megbízhatóságában. Az amerikai vezető ugyanakkor hozzátette: hisz Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is, aki az amerikai titkosszolgálatok eredményei ellenére tagadta, hogy Moszkva beavatkozott volna a választásba.



Trump jelezte: nem akar vitázni Putyinnal erről, inkább szeretne együttműködni Oroszországgal a szíriai, észak-koreai és ukrajnai válság megoldása érdekében.



Az elnök felajánlotta közvetítői segítségét a Dél-kínai-tenger körüli vita rendezéséhez. Kína a többi környékbeli ország – köztük Vietnam – követelésére fittyet hányva szinte teljes egészében magáénak szeretné a sűrű forgalmú területet. Trump elismerte, hogy Peking hozzáállása gondot okoz a térségben. Az amerikai elnök korábban Kínával is tárgyalt a kérdésről. Washington a hajózás szabadságát hirdető térségbeli műveleteivel többször tört már borsot a pekingi vezetők orra alá.



Quang elnök jelezte: Vietnam a viták békés rendezésében hisz, amelynek alapja a nemzetközi jog. Ez Vietnam szerint nem támasztja alá a kínai követeléseket.



Vietnam és az Egyesült Államok több gazdasági egyezményt kötött Trump látogatása alatt.



Az amerikai elnök helyi idő szerint kora délután tovautazik a Fülöp-szigetekre, 12 napos ázsiai körútjának utolsó állomására.