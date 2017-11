Hatalmas

476 karátos gyémántot találtak Sierra Leonéban

Óriási nyersgyémántot találtak Sierra Leonéban, mindössze néhány hónappal az után, hogy a mostani 476 karátos drágakőnél is méretesebb, 709 karátos darabra bukkantak.



A legújabb felfedezésről szombaton adott hírt a Meya bányatársaság, amelyet 2015-ben jegyeztek be az afrikai országban. A 476 karátos nyersgyémántot Kono tartományban találták. A vidék ismert gyémántlelőhely. A vállalat többségi tulajdonosa, a Trustco Resources szerint a mostani a valaha talált 29. legnagyobb gyémánt. Értékét egyelőre még megbecsülni sem tudják, ahhoz előbb szakembereknek kell megvizsgálniuk.



Márciusban 709 karátos nyersgyémántra bukkant egy evangélikus lelkész. A drágakövet, amelynek a Béke gyémántja nevet adták, december 4-én bocsátják árverésre New Yorkban. Elnevezése az úgynevezett véres gyémántoktól való eltávolodásra utal. A gyémántokkal folytatott feketekereskedelemből származó bevételeket fegyverekre költötték a Sierra Leone-i polgárháborúban harcoló felek.