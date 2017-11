Hadsereg

Izrael lelőtt egy Szíriából behatoló drónt

hirdetés

Az izraeli hadsereg légvédelme lelőtt egy, az ország légterébe Szíriából behatoló pilóta nélküli repülőt szombaton - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet. A légvédelem Patriot típusú rakétákat vetett be. Az ország északi részéből, Cfát város mellől lőtték ki a Golán-fennsík fölött repülő drónt megsemmisítő rakétát. A történtek után a város lakói robbanásokról számoltak be.



A pilóta nélküli kémeszköz lezuhant az Izrael és Szíria közötti demilitarizált övezetre, amelynek vonalát az 1973-as háború utáni fegyverszünetben határozták meg.



"Izrael súlyosnak tekinti felségterületének minden megsértését, és erővel felelünk minden provokációra" - közölte Avigdor Liberman védelmi miniszter szombaton.



"A szíriai rezsimet tekintjük felelősnek minden lövésért, és nem engedjük egy síita tengely megteremtését Szíriában, amely a további akciók kiindulópontja lehetne"- tette hozzá.



Liberman ezzel a kijelentésével arra utalt, hogy a jeruzsálemi kormány aggodalommal figyeli Bassár el-Aszad szíriai elnök Iránnal fennálló szövetségét, mert attól tartanak hogy Aszad győzelme után Teherán befolyáshoz jut Szíriában. Ezért az izraeli vezetés megpróbálja rávenni az Egyesült Államokat és az Oroszországot, hogy a szíriai helyzet rendezésekor ne engedjék meg Irán és a Hezbollah libanoni radikális síita szervezet csapatainak állomásoztatását az izraeli határ közelében.



Két hónappal ezelőtt is Cfát környékéről lőttek ki egy drónt, amelyet Szíria területéről a Hezbollah irányított Izrael felé. Korábban áprilisban, előtte pedig 2016 júliusában történtek hasonló incidensek.