Kínálat

A New York-i Tiffany kínálatában ezentúl megvalósul az álom luxuskivitelben

Az Audrey Hepburn főszereplésével készült, 1961-ben bemutatott amerikai romantikus film eredeti címe ugyanis Breakfast at Tiffany's vagyis Reggeli a Tiffanynál. 2017.11.11 10:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A New York-i Tiffany ékszerbolt kávézót nyitott, ahol az Álom luxuskivitelben című film hangulatát kívánja megidézni.



Az Audrey Hepburn főszereplésével készült, 1961-ben bemutatott amerikai romantikus film eredeti címe ugyanis Breakfast at Tiffany's vagyis Reggeli a Tiffanynál, s a manhattani Ötödik sugárúton lévő nagyhírű és méregdrága ékszerbolt a film főszereplőjének kedvenc helye.



A világ talán leghíresebb ékszerüzletét 1837-ben alapította a Connecticut államból New Yorkba érkező Charles Lewis Tiffany. A bolt 1940 óta kínálja portékáit jelenlegi helyén, az Ötödik sugárút és az 57. utca sarkán. A nagyvilág számára igazán ismertté a film tette, melynek címében szerepel. Olyannyira, hogy amikor 1987-ben a cég az alapításának 150. évfordulóját ünnepelte, a jubileum tiszteletére megjelent könyv bevezetőjét Audrey Hepburn írta.



A négyemeletes luxusbolt legfelső emeletén péntek óta elegáns és ugyancsak nem olcsó kávéház is várja a Tiffanynál reggelizni óhajtó kuncsaftokat. A Tiffany Blue Cafénak elnevezett kávézóban persze nemcsak reggel lehet fogyasztani. A kékre festett falak között kék bútorok várják a luxusra vágyókat, akiknek a kávét is kék pohárban szolgálják fel.



A reggeli Tiffanynál egyébként 29 dollárba, átszámítva csaknem 7800 forintba kerül; ehhez egy csésze kávé és egy kifli jár, és választható mellé vagy egy avokádós pirított kenyér vagy egy lazacos szendvics.