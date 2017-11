Lefizetés

Gigakorrupcióba keveredtek a panamai elnök fiai

Több mint ötvenmillió dollár "indokolatlan kifizetést" kapott a szinte Dél-Amerika egészét érintő korrupciós botrány középpontjában álló építési nagyvállalattól 2010 és 2014 között az akkori panamai elnök két fia - tudatta a panamai ügyészség csütörtökön.

Ricardo Martinelli fiai, Ricardo Alberto és Luis Enriquez apjuk elnöksége idején több panamai és külföldi számlára is kapott több millió dolláros összegeket - tudatta a vádhatóság. Az ügyészség André Campos Rabello információra alapozza állításait. Rabello az Odebrecht panamai leányvállalatának vezetője volt, de úgy döntött, együttműködik a hatóságokkal.



Az Odebrecht az eddig napvilágot látott információk szerint mintegy 800 millió dollárt kenőpénzt fizetett ki tucatnyi latin-amerikai országban, hogy politikai előnyhöz és megrendelésekhez jusson. Ebből 59 milliót biztosan Panamában fizettek ki, de a hatóságok szerint ennél jóval nagyobb összegek folyhattak a közép-amerikai országba.



A Rabello által elmondottak alapján egyébként Panamában a cég nem megrendeléseket akart szerezni a vesztegetéssel, hanem "különleges bánásmódot" akart biztosítani magának az államigazgatásban.



Az ügyben Martinelli kormányának több korábbi minisztere is érintett, és a jelenlegi elnök, Juan Carlos Varela pártjához kapcsolódó politikusok is érintettek. Martinelli és családja tagadja, hogy érintettek a vesztegetési botrányban. Szerintük politikai hajtóvadászat áldozatai. A volt elnök egyébként őrizetben van az Egyesült Államokban, s kiadatására vár, mert hazájában sikkasztással és kémkedéssel is vádolják.



Martinelli két fia szökésben van; az Interpol is keresi őket.