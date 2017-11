Csoda?

Nézze meg a bagolyfiút - 180 fokban elfordítja a fejét! - videó

A pakisztáni bagolyfiú képes közvetlenül a saját háta mögé nézni, anélkül, hogy megfordulna - csupán a fejét fordítja el! Mégpedig 180 fokkal - igaz, kis kézi rásegítéssel, de azért valljuk be, ha mi magunk megpróbálnánk, minden bizonnyal egyszer sikerülne: először és utoljára.

A fiú elképesztően rugalmas, nagy vágya, hogy Hollywoodban kössön ki, de most annyival be kell érnie, hogy a karacsi tánccsoport tagja lehet. Elmondása szerint hat éves volt, mikor a tévében látott egy férfit, hasonló képességekkel. Akkor döntötte el, hogy ő maga is eléri ezt az eredményt, onnantól kezdve gyakorolt minden nap.

Elég volt pár hónap, és már képes volt rá, édesanyja viszont teljesen sokkot kapot attól mit művel magával a fia. A fiú tervei szerint horrorfilmekben szerepelne.