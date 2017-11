Ironman

Világrekordot jelentő sebességgel repült a Vasember-ruhás feltaláló

Világrekordot jelentő 51 kilométeres óránkénti sebességgel száguldott "testtel irányított sugárhajtású ruhájában" egy brit feltaláló.

Az "Igazi Vasemberként" is emlegetett Richard Browningnak harmadik nekifutásra sikerült rekordsebességre gyorsulnia az angliai Readingben lévő Lagoona Parkban tartott rekordkísérlet során. Egy szerencsétlen kanyar után a férfi végül a vízben kötött ki, de ez sem tudta beárnyékolni a rekorddöntés miatt érzett örömét - írta a news.sky.com.



A Guinness-rekordok képviselője a helyszínen hitelesítette a keddi rekordot, amelyet azonban csak csütörtökön, a Guinness-rekordok világnapján jelentettek be.



A Vasember-ruha hat darab kerozin hajtotta mikrogázturbinából áll. Az öltözéket kizárólag a test mozgatásával lehet irányítani, ezért Browningnak komoly izomerősítést kellett végeznie a rekordkísérlet előtt, hogy képes legyen egyensúlyozni a levegőben.



"Minden alkalom különleges, amikor az ember beöltözik, hiszen ilyenkor nagyjából 45 kilogrammot veszel magadra, szóval érzed, hogy most valami nagy dolog fog következni" - mondta Browning, a Gravity Industries nevű brit technológiai vállalat alapítója és első számú tesztpilótája.