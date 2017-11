Zaklatási ügyek

Weinsteint híres amerikai védőügyvédek képviselik

A 65 éves Harvey Weinsteint, az amerikai filmipar egyik legnagyobb hatalmú producerét október eleje óta több mint hetven nő vádolta meg zaklatással vagy nemi erőszakkal. 2017.11.09 18:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Harvey Weinstein zaklatással és erőszakkal vádolt hollywoodi sztárproducert Blair Berk és Benjamin Brafman fogja képviselni New Yorkban, mindketten a leghíresebb védők közé tartoznak - közölte Weinstein egyik szóvivője szerdán.



New York állam ügyészsége jelenleg eljárást készít elő a producer ellen nem erőszak miatt.



Berk korábban Mel Gibsont, Reese Witherspoont, Gerard Butlert és Kanye Westet is képviselte, Brafman ügyfelei között volt Michael Jackson, Martin Shkreli és Dominuique Strauss-Kahn, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) volt igazgatója, akit nemi erőszak kísérlete miatt tartóztattak le, majd ejtették a vádakat - írta a The Hollywood Reporter.



A 65 éves Harvey Weinsteint, az amerikai filmipar egyik legnagyobb hatalmú producerét október eleje óta több mint hetven nő vádolta meg zaklatással vagy nemi erőszakkal.



A New York-i rendőrség Paz de la Huerta színésznő feljelentése miatt nyomoz, állítása szerint hét évvel ezelőtt erőszakolta meg a producer.



Weinstein jelenleg Phoenixben vesz részt egy önkéntes elvonó programban.



A nyomozást vezető Robert Boyce múlt héten elmondta, elégedett a vizsgálat állásával, folytatják a bizonyítékok gyűjtését. Mivel a producer nem tartózkodik az állam területén, letartóztatási parancsra lesz szükség ellene - tette hozzá.