Botrány

Gyerekszínésszel feküdt le Charlie Sheen?

Dominik Brascia számolt be róla, hogy Charlie Sheen szexre vette rá a gyerekszínész Corey Haimet. Az eset a Lucas című film foratása alatt történt, melyet 1986-ban mutattak be. A 2010-ben meghalt Haim a forgatás idején 13, Sheen pedig 19 éves volt. Haim akkor mindent elmondott Dominik Brasciának, aki most megtörte a csöndet.



Elmondása szerint Sheen és Haim együtt füveztek, aztán közösültek. Sheen ezután elutasítóan kezdett viselkedni a fiúval, aki azt szerette volna, ha újra megteszik.



A történteket Corey Feldman is megerősítette. Feldman is gyerekszínészként kezdte és a Lost Boys című filmben együtt játszott Haimmel. Haim akkor elmesélte neki, hogy a Lucas forgatásán egy férfi meggyőzte arról, hogy teljesen normális dolog, ha egy felnőtt férfi lefekszik egy kisfiúval. Az ebédszünetben, két lakókocsi között sorít is kerítettek rá.



Feldman szerint Sheen visszaélt Corey Haim naivitásával, ártatlanságával.



A színész, akiről 2015-ben kiderült, hogy HIV-pozitív, mindent tagad.