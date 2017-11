Csehország

Bőrszíne miatt bántalmaztak egy afrikai férfit Prágában

Prágában a múlt hét végén őrizetbe vettek több embert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy bőrszíne miatt megtámadtak és fizikailag bántalmaztak egy afrikai származású férfit - közölte csütörtökön a cseh rendőrség.



A közlemény szerint, amely az őrizetbe vettek számát nem pontosította, az incidens szombaton történt. A tettesek - a morvaországi Sigma Olomouc futballcsapat szurkolóinak egy csoportja - a prágai Bohemians elleni mérkőzésre érkeztek a fővárosba.



"A rendőrség az ügyet a nemzeti, faji, etnikai vagy más csoporthoz tartozó személyek gyalázásának bűntette, illetve rendzavarás és fizikai bántalmazás elkövetésének gyanújával vizsgálja" - mondta Jan Danek prágai rendőrségi szóvivő. A 36 éves nyugat-afrikai származású férfi, aki már tíz éve él Prágában, a támadás után kórházi kezelésre szorult. Az elkövetőket a stadionban készült kamerafelvételek alapján azonosították.



Az Aktuálne.cz hírportál értesülése szerint az olmützi szurkolók egy villamoson figyeltek fel az afrikai férfira. Először sértegették, gyümölccsel megdobálták, ököllel ütlegelni kezdték, majd lerángatták az ülésről és a földön megrugdosták. Az afrikai férfi arra is panaszkodott, hogy a villamoson senki sem volt hajlandó segítséget nyújtani neki, a többség pedig a tanúskodási kérését is elutasította. A villamos vezetője is csak azután hívta ki a rendőrséget és a mentőket, hogy meghúzta a szerelvény vészfékjét.



Tekintettel a folyamatban lévő vizsgálatra a rendőrség további részleteket egyelőre nem közöl - mondta a testület szóvivője.