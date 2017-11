Botrány

Mariah Careyt is szexuális zaklatással vádolják

Szexuális zaklatás miatt akar pert indítani volt testőre Mariah Carey énekesnő ellen - értesült a TMZ.com celebportál.



A beszámoló szerint Michael Anello, aki testőrként dolgozott a 47 éves amerikai popdíva korábbi biztonsági szolgálatában, szexuális zaklatással vádolta meg Careyt. Az extestőr azt állítja, hogy Carey egy alkalommal azzal az ürüggyel, hogy vigye be a csomagjait, behívta őt a hotelszobájába, de neglizsében fogadta, és szexuális ajánlatot tett neki - ismertette a TMZ.com, amelynek sikerült hozzájutnia Anello bírósági keresetének vázlatához.



Anello arról is beszámolt a dokumentumban, hogy Carey "szándékosan a szeme láttára" erotikus mozdulatokat végzett. Mikor el akarta hagyni a szobát, Carey ragaszkodott hozzá, hogy előbb fejezze be a csomagok elhelyezését.



Az egykori alkalmazott kifogásolta, hogy Carey nácinak, szkinhednek, Ku Klux Klan-tagnak és a fehér felsőbbrendűség híveinek nevezte őt és kollégáit. "Azt akarta, hogy fekete fickók vegyék körül, ne fehérek" - állította a testőr a keresettervezetben.



A TMZ.com szerint Anello 220 ezer dollárt (59 millió forintot) akar követelni Careytől biztonsági cége 2015 júniusától 2017 májusáig végzett munkájának kifizetetlen számlájáért, és 511 ezer dollárt (137 millió forintot) a leszerződött további két évért.