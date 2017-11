Szexbotrány

Egy karrier csúfos vége: kivágják Kevin Spaceyt legújabb filmjéből

Kivágják a szexuális zaklatási botránya miatt a filmiparban ellehetetlenült Kevin Spaceyvel forgatott jeleneteket a decemberben mozikba kerülő A világ összes pénze című filmből, és Christopher Plummerrel forgatják újra a produkciót. 2017.11.09 10:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Variety, a The Hollywood Reporter és a deadline.com értesülését egy, a film forgalmazójához, a Sony Pictureshöz közelálló forrás is megerősítette. A film forgalmazása az eredeti tervek szerint december 22-én kezdődne Észak-Amerikában.



A világ összes pénze című, megtörtént események nyomán készült produkciót Ridley Scott rendezte. A dráma 1973-ban játszódik, amikor elrabolták a dúsgazdag John Paul Getty 16 éves unokáját. A filmben Kevin Spacey játszotta a milliárdos nagyapát, akit a fiú anyja próbál meggyőzni arról, hogy fizesse ki a váltságdíjat.



Scott a 87 éves Christopher Plummerrel forgatja újra a szexuális zaklatással vádolt Kevin Spacey jeleneteit.



A munka már el is kezdődött, és a rendező kitart amellett, hogy a film egy hónap múlva a tervekhez híven a mozikba kerülhet. Egyébként Scott állítólag eredetileg is Plummert választotta volna erre a szerepre, de a stúdió a hírek szerint nagyobb nevet akart, ezért készült végül Spaceyvel a produkció.



Spacey mintegy két hetet forgatott a stábbal, számos olyan felvétele volt, ahol csak ő szerepelt a képen. Az újraforgatásban a közös jelenetek miatt Mark Wahlberg és Michelle Williams is részt vesz.



A filmet a Sony korábban már visszavonta az Amerikai Filmintézet (AFI) fesztiváljáról, ahol november 16-án debütált volna.



Az újraforgatásról szóló hírek pár órával azt követően láttak napvilágot, hogy Spacey egy újabb áldozata állt a nyilvánosság elé. Heather Unruh televíziós műsorvezető jelentette be, hogy tavaly egy étteremben Spacey szexuálisan zaklatta 18 éves fiát, aki azóta is a trauma hatása alatt áll.



Unruh hozzátette: a fia rendőrségi feljelentést tett a múlt héten, és az ügyben bűnügyi nyomozás kezdődött.



A Harvey Weinstein filmmogul egy hónapja kirobbant szexuális zaklatási botránya nyomán elindult lavina október végén érte el Kevin Spaceyt, akit először Anthony Rapp vádolt meg azzal, hogy a nyolcvanas években, 14 éves korában a színész szexuálisan zaklatta őt. Azóta a sztár több további áldozata is megszólalt, köztük a Netflixnél forgatott Kártyavár című tévésorozat nyolc alkalmazottja, akik ugyancsak szexuális zaklatással vádolták Spaceyt. A Netflix válaszul bejelentette, hogy a széria hatodik évfolyamának forgatását felfüggeszti, és a Gore Vidal amerikai íróról szóló, Spaceyvel készült életrajzi filmet sem mutatja be.



Spacey ellen közben már a londoni rendőrség is nyomozást indított egy 2008-ban történt szexuális bántalmazási ügy miatt.