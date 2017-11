Zaklatás

Kevin Spacey egy egykori tévés műsorvezető fiát is zaklatta

Kevin Spacey amerikai színész egy egykori tévés műsorvezető fiát is zaklatta egy nantucketi étteremben 2016 nyarán, az ügyben nyomoz a rendőrség. 2017.11.09 07:53 ma.hu

Heather Unruh elmondta, hogy fia, aki akkor 18 éves volt, egy étteremben futott össze a Kártyavár sztárjával. A fiút teljesen letaglózta, hogy véletlenül találkozott a filmsztárral, aki egyik italt a másik után vásárolta neki, majd betuszkolta a kezét a tinédzser nadrágjába és megragadta a nemi szervét.

A nő szerint a fiú pánikba esett és képtelen volt eltávolítani Spacey kezét a nadrágjáról. A színész végül kiment a mosdóba, és amikor látóterén kívül került, a fiú egy közelben lévő nő sürgetésére hazafutott.



Az esetet nem jelentették, mert a fiú akkor nagyon szégyellte - mondta az anya. A család most úgy döntött, mégis jelentik, "a légkör ugyanis megváltozott, miután mások is a nyilvánosság elé tárták Spacey szexuális visszaéléseit".



"Kevin Spaceynek azt akarom mondani, hogy szégyellje magát azért, amit a fiammal tett" - mondta Unruh.



Hozzátette: fia az elmúlt héten feljelentést tett a rendőrségen, a nyomozás elkezdődött. Mint elmondta, a fiú bizonyítékot adott át a hatóságoknak, ügyvédje, Mitchell Garabedian közlése szeirnt azonban nem árulhatják el, mi volt az. Anyja szerint a jelenleg egyetemista fiú továbbra is szenved az eset okozta érzelmi megrázkódtatástól. A hétvégén Richard Dreyfuss amerikai színész fia, Harry közölte, hogy Kevin Spacey őt is zaklatta 2008-ban.



A múlt héten a Kártyavár stábjának nyolc jelenlegi és korábbi tagja állt elő azzal, hogy Spacey részéről "ragadozó" viselkedést tapasztaltak, egy színész szexuális támadással vádolta meg őt.



Egy brit és egy mexikói színész korábban szintén megvádolta szexuális zaklatással Spaceyt, aki október végén jelentette be, hogy bár korábban nőkkel is voltak kapcsolatai, ezentúl meleg férfiként éli életét.