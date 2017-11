ISIS

Elesett az Iszlám Állam utolsó szíriai fellegvára

Az utóbbi hetekben az Iszlám Állam rohamos ütemben veszített területeket Szíriában és Irakban, előbbinek keleti, míg utóbbinak nyugati területeire szorult vissza. 2017.11.09 07:11 ma.hu / MTI

A szíriai kormányerők és szövetségeseik elfoglalták az Iszlám Állam (IÁ) utolsó kelet-szíriai fellegvárát, Abu-Kemál városát - közölte szerdán a Bassár el-Aszad szíriai elnököt támogató katonai szövetség egyik parancsnoka.



A katonai tisztségviselő méltatta a szíriai rezsim oldalán harcoló Hezbollah libanoni síita szervezetet, amely az Abu-Kemál elleni offenzívát vezette. Mint mondta, a Hezbollah több száz harcosa vett részt a csatában. A parancsnok hozzátette, hogy a Hasd es-Saabi (Népi Mozgósítási Erők) iraki síita milícia is részt vett az iraki határ mentén fekvő Abu-Kemál elfoglalásában.



Az iraki síita milícia a határ iraki oldalán fekvő, az IÁ-tól november elején visszafoglalt Káim városból kelt át Szíriába. A libanoni Hezbollah és az iraki Hasd es-Saabi egyaránt Irán támogatását élvezi, ahogy a szíriai kormány is.



Az utóbbi hetekben az Iszlám Állam rohamos ütemben veszített területeket Szíriában és Irakban, előbbinek keleti, míg utóbbinak nyugati területeire szorult vissza. Szíriában a dzsihadisták alig egy hónap leforgása alatt elveszítették Rakkát, amely három évig volt az IÁ de facto szíriai fővárosa,



az olajban gazdag kelet-szíriai Dier-ez-Zór tartomány azonos nevű székhelyét, valamint a stratégiai elhelyezkedésű Majadín városát. Irakban az el-Anbár kormányzóságbeli Rava város, illetve az említett városokat övező néhány település maradt már csak az IÁ ellenőrzése alatt.



Megfigyelők, szakértők és az IÁ elleni harcokban részt vevő katonai tisztviselők is egyöntetűen azon a véleményen vannak, hogy az dzsihadisták végnapjaikat élik Szíriában és Irakban.



A terrorszervezet felett aratott győzelemmel azonban még nem köszönt be a béke Szíriában. Erre utal, hogy Damaszkusz és Teherán az utóbbi napokban többször jelezték, hogy a kormányerők és szövetségesei hamarosan olyan területek ellen indulnak, amelyeket még nem a szíriai kormány ellenőriz. Ezalatt az Egyesült Államok támogatta kurd többségű Szíriai Demokratikus Erők (SDF) által elfoglalt, az Eufrátesz keleti oldalán fekvő területek, köztük Rakka és a szíriai felkelők uralta északnyugat-szíriai Idlíb tartomány értendő, ahol a török hadsereg is jelen van. Aszad kormánya az Egyesült Államokat és Törökországot megszálló erőknek minősítette.