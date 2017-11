Durván megütötte lovát a zsoké - nem teszi zsebre, amit kap

Mint a lovassportélet, mind az állatvédők felháborodtak az ausztrál versenyszámon történt tettlegességen. A Dylan Caboche nevű zsoké ugyanis durván megütötte lovát, miután a rajtgépbe próbált beállni, de lova, She's Reneldasgirl nem engedelmeskedett neki. A férfi ekkor lepattant a lóról és keményen hasba vágta.



Tette ellenére hagyták, hogy részt vegyen a versenyen, de büntetést kapott és két hétre eltiltották a versenyzéstől. A versenylovak állatvédelmi szervezete felháborodását fejezte ki az esettek kapcsolatban, jóval nagyobb büntetést szabtak volna ki a 22 éves sportolóra. Mindenesetre a közösségi oldalakon drámaian visszaesett népszerűsége, rendkívül elítélik tették, így feltehetően kevés szurkolója marad...

This is disgraceful from D Caboche punched She's Reneldasgirl in the stomach! Hope @trsastewards act strongly! @theracesSA #NotOn!! pic.twitter.com/AFWGkCNpv8