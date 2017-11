Erőszak

Texasi lövöldözés: az anyós és az após volt a célpont

Az ámokfutó volt apósa és anyósa abba a templomba járt, ahol Kelley a tömegmészárlást elkövette. Már korábban is zaklatta, fenyegette őket. Ezzel tett pontot a családi viszály végére. 2017.11.07 11:47 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ámokfutó Devin Kelley volt apósa és anyósa abba a baptista templomba járt, ahol Kelley a tömegmészárlást elkövette a dél-texasi Sutherland Springsben.



Joe Tackitt megyei seriff hétfőn reggel újságíróknak mondta el, hogy Devin Kelley volt apósa és anyósa nem rendszeresen ugyan, de Sutherland Springs templomába járt. "Bár nem helyi lakosok, de időről-időre itt voltak" - fogalmazott a seriff. Hozzátette, hogy vasárnap azonban nem voltak ott az istentiszteleten.

Gregg Abbott texasi kormányzó az ABC televíziónak adott hétfő reggeli interjújában már sejtetni engedte, hogy a lövöldöző valamiképp "kötődhetett" a négyszáz lelket számláló településhez "Nem véletlenszerű volt a lövöldözés" - állította és hangsúlyozta, hogy a rendőrség erőteljesen nyomoz ebben az irányban. A kormányzó Devin Kelleyt "nagyon zavart embernek" nevezte.



Hétfőn délelőtt Freeman Martin, a texasi kormányzat közbiztonságért felelős hivatalának regionális igazgatója a rendőrség és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) képviselőivel együtt sajtóértekezleten tájékoztatott a fejleményekről. Megerősítette, hogy Kelley volt apósa és anyósa a település baptista templomába járt. A volt anyós írásbeli fenyegetéseket is kapott Devin Kelleytől - tette hozzá.



Martin Freeman elmondta: a tömegmészárlást nem fajgyűlöletből vagy vallási okokból követte el az ámokfutó, hanem szinte bizonyosan családi belső viták miatt. Mint elmondta: a fekete maszkban lövöldöző Kelley nem is vásárolhatott volna fegyvert, mert korábban Texasban ugyan folyamodott fegyverviselési engedélyért, de nem kapta meg. Az elutasítás okáról Martin Freeman nem szolgált részletekkel.



Az igazgató elmondta: Kelley autójában három fegyvert találtak, de az eddigi információk szerint összesen négy fegyvert vásárolt az elmúlt egy esztendőben: kettőt Texasban, kettőt pedig Colorado államban.

Az ámokfutó egy víziparkban dolgozott, ahonnan öt hónappal ezelőtt elbocsátották. Azóta állás nélkül volt. A Fox televízióban megszólaltatták néhány ismerősét és egykori iskolatársát, akik elmondták, hogy az általános iskolában két-három éven keresztül is erősen begyógyszerezett állapotban volt, s arra panaszkodott, hogy a szülei pszichotikus gyógyszereket adtak neki.



A mészárlás során megsebesített áldozatok közül hétfőn délelőtt tízen még mindig válságos, életveszélyes állapotban voltak. A halottak közül a legfiatalabb egy 18 hónapos gyermek volt.



A 26 éves Devin Kelley vasárnap délelőtt istentisztelet közben kezdett lövöldözni a baptista templomban. Huszonhat embert megölt és több mint húszat súlyosan megsebesített. A templom szomszédságában lakó helybéli férfi, Johnnie Langendorff fékezte meg őt, amikor - hallva a lövéseket - fegyvert ragadott és a templomban Kelleyre szegezte. Kelley eldobta a fegyverét és menekülni próbált. Langendorff üldözőbe vette. Amikor az üldözésbe bekapcsolódó rendőrök megtalálták a kocsiját, a férfi már halott volt. Hétfőn reggelre kiderült: öngyilkosságot követett el.



Még vasárnap, a késő esti órákban Ann Stefanek, az amerikai légierő szóvivője közölte: Kelley 2010-től az amerikai légierő tagja volt. 2012-ben azonban hadbíróság elé állították a felesége és a gyermeke bántalmazásáért. Lefokozták és el is bocsátották a légierőtől. Később elvált.



A fegyvert, amellyel a tömeggyilkosságot elkövette, még tavaly vásárolta, és bár San Antonio mellett lakott, a vásárláskor egy coloradói címet adott meg. Annak az iskolakerületnek a vezetője, ahová Sutherland Springs is tartozik, hétfőn elrendelte, hogy nemcsak Sutherland Springsben, hanem a környező települések iskoláiban is pszichológusok segítsenek a dráma feldolgozásában a diákoknak, családtagjaiknak és az oktatóknak.