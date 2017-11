Magyarság

Erdélyi politikai iskola indult a közügyekben aktív fiatalok számára

Az Erdélyi Politikai Iskola első képzésén húsz, 35 év alatti fiatal vesz részt, akik között önkormányzati képviselők, civil szervezeti vezetők és vállalkozók is vannak.

Erdélyi Politikai Iskola címen képzést indított a közügyekben aktív fiatalok számára a Mathias Corvinus Collegium (MCC), a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) és a szövetséggel együttműködő erdélyi ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlettel partnerségben.



A képzés vasárnapi hivatalos megnyitóján Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a képzés tartalmán túl a résztvevők között kialakuló emberi kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta. Kijelentette: ezek semmivel sem pótolhatók.



A frakcióvezető, aki vasárnap előadóként is részt vett a képzésen, a magyar nemzetpolitika fő pilléreit felsorolva azt mondta: a magyar alkotmány is rögzíti a magyar nemzet egységét, és ebből az következik, hogy vannak olyan ügyek, amelyekbe minden magyarnak beleszólási jogot kell biztosítani. Úgy vélte: ennek a választójog a megnyilvánulása. A frakcióvezető elmondta, ha minden jól megy, nem lesz változás a magyar nemzetpolitikában a jövő évi magyarországi parlamenti választások után.



Kelemen Hunor RMDSZ-elnök arról beszélt, hogy hiba lenne az erdélyi magyarságnak a politikát cinikusan a hatalom megszerzése és megtartása művészetének tekinteni. A politikus szerint a politika célja a közjó szolgálata, és a romániai magyar közösség esetében az általános közjón túl a magyar közösség építése, képviselete is a politika feladata kell legyen. Kelemen Hunor szerint az RMDSZ-nek úgy kell építkeznie, hogy megtalálják benne a helyüket a különböző világnézeteket valló magyar fiatalok. Szerinte a szövetségnek továbbra is etnikai szervezetnek kell maradnia, annál is inkább, mert a román parlamenti pártok egyike sem tett elfogadható ajánlatot a magyar közösségnek.



Az RMDSZ elnöke néhány alapértéket is megfogalmazott, amelyek ma megosztják a romániai társadalmat. Ilyen szerinte a jogállam, a hatalmi ágak szétválasztása, a szabadság és a biztonság kérdése. Hasonlóan fontosnak tartotta Kelemen Hunor a román társadalommal való párbeszédet. Úgy vélte: nem lehet sikeres az a társadalom, amelyben alacsony a bizalom szintje. Szerinte, ha párhuzamos társadalmak működnek, abból elsősorban a többség szokott győztesként kikerülni.



Az Erdélyi Politikai Iskola első képzésén húsz, 35 év alatti fiatal vesz részt, akik között önkormányzati képviselők, civil szervezeti vezetők és vállalkozók is vannak. A képzés részben a hallgatók számára interneten elérhetővé tett anyagok révén történik, de a résztvevők négy hétvégén találkoznak is egymással és a képzés előadóival. A tervek szerint a kolozsvári képzési hétvégét bukaresti, budapesti, majd újabb kolozsvári képzés követi majd.