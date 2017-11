Terrorizmus

Ő itt a Terror hercege, Oszama bin Laden örököse

Oszama bin Ladennel kapcsolatos dokumentumok újabb garmadáját, köztük egy naplót és videofelvételeket hozott nyilvánosságra az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA.



A szerdán hozzáférhetővé vált archívum az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat néhai vezetőjével kapcsolatos mintegy 470 ezer anyagot tartalmaz.



A dokumentumok egy olyan számítógépről származnak, amelyre az amerikai tengerészgyalogság különleges egysége tett szert az Oszama bin Laden likvidálásával végződő akcióban, 2011 májusában a pakisztáni Abbotábádban.

A felvételek között található több olyan videó, amelyeken kedvenc fia és egyben "utódja", az al-Kaida trónörököse, Hamza látható. Többek között az egyik esküvői videóban is, ami a feltételezések szerint 10 éve készülhetett Iránban. Az nem világos, hogy ki a menyasszony.



Az esküvői felvételeken Hamza hagyományos fehér fejdíszt visel, vendégei énekelnek és nevetnek az eseményen. Az ünnepségen többek között az al-Kaida egyik vezetője is ott. A terrorherceg 2015-ben csatlakozott a terrorista csoporthoz, és már szerepel is az USA fekete listáján.

Az elmúlt két és fél évben ez a negyedik alkalom, hogy a 2001. szeptember 11-i terrorcselekmények kitervelésével vádolt Oszama bin Ladennel kapcsolatos dokumentumokat hoz nyilvánosságra a CIA. Vannak dokumentumok, amelyeket azonban nemzetbiztonsági érdekekre vagy tartalmuk - például pornográf - jellegére hivatkozva visszatartanak.



A dokumentumok, köztük Oszama bin Laden személyes naplója, 18 ezer dokumentum, hozzávetőleg 79 ezer hang- és képfájl és több mint tízezer videofájl a CIA honlapján, eredeti arab nyelven érhető el.