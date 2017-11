Oroszország

Gyújtogatásra készülő szélsőségeseket fogtak el Moszkvában

Őrizetbe vette az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) az Artpodgotovka elnevezésű, szélsőséges mozgalom egyik sejtjének tagjait, akik arra készültek, hogy a népi egység napján középületeket gyújtsanak fel zavargások kiprovokálásának céljából - közölte pénteken a testület társadalmi kapcsolatokért felelős osztálya.



A népi egység napját szombaton ünneplik Oroszországban. Az FSZB az Artpodgotovka tagjait (Tüzérségi Előkészítés) Krasznojarszkban, Krasznodarban, Kazanyban, Szamarában és Szaratovban is előállították. A moszkvai sejtnél 15 üveg gyújtófolyadékot foglaltak le.



A biztonsági szolgálat közlése szerint a szélsőségesek a gyújtogatás mellett rendőrök megtámadására is készültek november 4-én és 5-én - vagyis kevéssel a bolsevik forradalom kitörésének 100. évfordulója előtt. Az FSZB a nyomozás érdekeire hivatkozva több adatot nem hozott nyilvánosságra.



Az Artpodgotovka társadalmi mozgalmat és az azonos elnevezésű online projektet a magát nacionalistának és anarchistának valló blogger és volt Szaratov megyei képviselő, Vjacseszlav Malcev indította el. Nem egyszer bevallott célja az volt, hogy Oroszországban "forradalmat" robbantson ki.



Az alapító ellen júliusban büntetőeljárást indítottak "szélsőséges tevékenységre történő nyilvános felszólítás" címén, a felelősségre vonás elől külföldre szökött, de a világhálón folytatta szervező tevékenységét. Malcevet egyébként áprilisban őrizetbe vették azzal gyanúval, hogy erőszakot alkalmazott egy rendőr ellen az Alekszej Navalnij ellenzéki politikus által szervezett, március 26-i moszkvai korrupcióellenes tüntetésen.



Október 26-án a mozgalmat egy krasznojarszki bíróság szélsőségesnek minősítette. Ennek alapjául az FSZB szerint az szolgált, hogy Malcev május 6-án Moszkvában a hatalom fegyveres megragadására szólított fel a Bolotnaja téren öt évvel korábban történtekről való megemlékezésen. (A Bolotnaján 2011 és 2013 között ellenzéki tüntetések sora zajlott le a 2011-es választáson a kormánypárt javára elkövetett csalások miatt.)



A népi egység napján a lengyel megszállás elleni 1612-es felkelésről emlékeznek meg november 4-én Oroszországban. Az 1917-ben eltörölt ünnepnapot 2005-ben vezették be újra, sokak szerint mintegy ezzel is helyettesítve a bolsevik forradalom beszüntetett ünneplését.