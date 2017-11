Katalán válság

Elhagyhatta a börtönt az egyik volt katalán kormánytag

Elhagyhatta a börtönt Santi Vila, a leváltott katalán kormány tagja, miután pénteken kifizette a bíróság által megállapított 50 ezer eurós (15,5 millió forint) óvadékot. 2017.11.03 15:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A politikus a börtönből kilépve újságíróknak a helyzet szörnyűnek, az előzetes letartóztatást elrendelő bírói döntést pedig aránytalannak nevezte.



"Felhívást intézek minden magát demokratikusnak érző politikai erőhöz, hogy vessenek véget ennek a szörnyű helyzetnek" - jelentette ki.



Kérte Mariano Rajoy spanyol miniszterelnököt, valamint a spanyol parlament alsó- és felsőházának elnökeit, hogy tegyenek politikai kezdeményezéseket, mert szerinte ezt a helyzetet nem a bíróságok fogják megoldani, hanem politikai úton lehet csak rendezni.



Santi Vila szabadlábon védekezhet, ám útlevelét le kellett adnia, és 15 naponként jelentkeznie kell a bíróságon.



A politikus azelőtt mondott le kormányzati tisztségéről, hogy múlt pénteken a katalán parlament megszavazta a "Katalán Köztársaság" függetlenségét kinyilvánító javaslatot.



Valamint ő volt az egyetlen a katalán politikusok közül a csütörtöki bírósági tárgyaláson, aki hajlandó volt válaszolni az ügyészek és a bíró kérdéseire is, a többiek - élve ezzel a jogukkal - kizárólag védőügyvédeik által feltett kérdésekre feleltek.



Nyolc politikus társát előzetes letartóztatásba helyezte a központi büntetőbíróság, ők továbbra is börtönben maradnak.



Az ügyészség lázadás, zendülés, hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények kezdeményezett eljárást ellenük, arra hivatkozva, hogy "döntéseikkel és tetteikkel az elmúlt két év során intézményi válságot idéztek elő".



Ínigo Méndez de Vigo spanyol kormányszóvivő a kabinet pénteki ülését követő sajtótájékoztatón elmondta: a kormány nem elemzi a bírói döntéseket, Spanyolország jogállam, a bíróság pedig cselekszik, amikor úgy ítéli meg, hogy bűncselekményt követtek el.



Mint mondta, bízik abban, hogy a decemberi előrehozott katalán választások után Katalónia visszanyeri stabilitását és a biztonságát.



A katalán politikusok bebörtönzése ellen már csütörtök este ezrek tüntettek több katalán városban, az utcai tiltakozások pedig pénteken is folytatódnak.



Barcelonában például egyetemista diákok léptek sztrájkba délben, és vonultak fel egy nagy, demokrácia feliratokkal ellátott molinó mögött a várost átszelő sugárúton, fennakadást okozva a közlekedésben.



Barcelona önkormányzatának közgyűlése rendkívüli ülést tartott, amelyen a képviselők többsége nyilatkozatott fogadott el a politikusok szabadon bocsátásának követeléséről, és a "legitim katalán kormány" támogatásáról. A városháza épületére pedig kikerült egy "Szabadságot a politikai foglyoknak" feliratú transzparens.



A központi büntetőbíróság eközben pénteken elutasította az október 17-én előzetes letartóztatásba helyezett két függetlenségpárti civil szervezet vezetője, Jordi Sanchez és Jordi Cuixart szabadon bocsátását. Elengedésüket az elmúlt hetekben több tüntetésen is követelték.

A két férfit a katalán kormány gazdasági tanácsosának barcelonai hivatalánál történt, szeptember 20-tól másnap kora reggelig tartó tüntetés miatt gyanúsítják zendüléssel mint a megmozdulás főszervezőit és koordinálóit.



Az épületben házkutatást tartó spanyol csendőrök órákig nem tudták elhagyni az ingatlant a tiltakozó tömegtől, amely autóikat annyira megrongálta, hogy el kellett szállítatni a helyszínről.