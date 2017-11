Terror

New York-i gázolás: kezd körvonalazódni az elkövető háttere

Kezd körvonalazódni a New York-i gázolásos merénylet elkövetőjének háttere; az üzbég származású férfi egy éve tervezett merényletet - mondta az M1 aktuális csatorna tudósítója New York-ból a csütörtök esti Híradóban.



Kedden egy kisteherautó forgalmas bicikliútra hajtott Manhattan délnyugati részében, több embert elgázolt, majd egy iskolabusszal ütközött. A támadásban nyolcan meghaltak és több mint tízen megsebesültek.



A 29 éves üzbég elkövetőt, miután éjjel megműtötték, kihallgatta a rendőrség. A NBC csatorna korábban azt közölte: Sayfullo Habibullaevic Saipov nemcsak nem bánt meg semmit, hanem dicsekvően szólt a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet nevében elkövetett akciójáról.



Az M1 tudósítója a Híradóban azt mondta: a tettes Üzbegisztánban könyvelőként dolgozott a szállodaiparban, 2010-ben - vízumlottó révén állampolgárságot kapva - költözött az Egyesült Államokba. Először Ohióban apja barátjához ment, s szeretett volna szakmájában elhelyezkedni. Viszont nem volt, aki segítette volna, angoltudása sem volt megfelelő. Otthonából ki kellett költöznie, vállalkozó lett, sofőrként kezdett dolgozni. Államról államra költözött, "nem találta a helyét" - fogalmazott a tudósító. Feleségül vett egy szintén üzbég származású nőt, akitől három gyermeke született.



Lukóczki Gábor kifejtette: miután a férfi élete nem úgy alakult, ahogy tervezte, a vallás felé fordult, s elkezdett radikalizálódni, három éve szakállat is növesztett. A tudósító szerint ismerőseinek arról kezdett beszélni, hogy hazaköltözik, mert az Egyesült Államok "nagyon unalmas". Egy éve tervezte merénylet elkövetését - mondta az M1 tudósítója.