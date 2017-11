Migráció

30 ezer elutasított menedékkérő hollétéről nem tudni Németországban

A Bild című lap beszámolója szerint a külföldi állampolgárok nyilvántartásában (AZR) a legutóbbi teljes év végén, 2016. december 31-én 54 437 ember szerepelt a jogerősen az ország elhagyására kötelezett elutasított menedékkérők csoportjában, de közülük csak 23 617 ember részesült ellátásban. A fennmaradó 31 820 emberről semmilyen adatuk nincs a hatóságoknak.



A szövetségi belügyminisztérium a lap érdeklődésére közölte: nem lehet kizárni, hogy a nyilvántartásban távozásra kötelezett elutasított menedékkérőként szereplő emberek egy része már valóban elhagyta az országot, de ezt nem rögzítették hivatalosan és ezért nem törölték őket a regiszterből, és az is előfordulhat, hogy azért nincsenek adatok valakiről, mert eltűnt a hatóságok látóteréből.



A lap szerint az állásfoglalás azt jelenti, hogy az AZR-ben még szereplő elutasított menedékkérők közül sokan nem is tartózkodnak Németországban, vagy még az országban vannak, de ismeretlen helyen.



A jelenség nem új - tette hozzá a Bild, felidézve, hogy a kormány már 2015-ben azt válaszolta az ellenzéki Die Linke (Baloldal) parlamenti (Bundestag) frakciójának egy írásbeli kérdésére, hogy valószínűleg sok elutasított menedékkérő úgy hagyta el az országot, hogy távozásának tényét nem rögzítették a hivatalos nyilvántartásokban.



Ez "a kormány szegénységi bizonyítványa" - mondta a lapnak Ulla Jelpke, a Baloldal egyik képviselője. Hangsúlyozta, hogy a kormánynak vissza kell szereznie az ellenőrzést a folyamatok felett, és megbízható adatokat kell szolgáltatnia.



A szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) csütörtökön közölte, hogy az AZR alapján a humanitárius okokra hivatkozva Németországban tartózkodók száma 1 603 000 volt 2016 végén. Ez 113 százalékos növekedés a nemzetközi migrációs válság elmélyülése előtti utolsó évben, 2014-ben regisztrált 851 ezerhez képest, és az országban élő külföldiek 16 százalékát teszi ki.



A Németországban humanitárius okokra hivatkozva tartózkodó emberek csoportjába tartoznak a menedékkérők, a menekült státusszal rendelkező vagy a nemzetközi védelem valamely más formájában részesített emberek és az elutasított menedékkérők, akik nem hagyták el az országot.



Az AZR-ben a bejelentett németországi lakóhellyel rendelkező külföldieket, illetve a menedékkérőket tartják nyilván. A lakóhelyet a bérelt vagy vásárolt ingatlanba költözéstől számított két héten belül kell bejelenteni a helyi önkormányzatnál. A menedékkérőket a tartományi üzemeltetésű központi befogadóállomások jelentik be. Az AZR-ből az adatokat kijelentkezés, elhalálozás vagy a német állampolgárság felvétele esetén törlik.