Nyilvánosságra hozták bin Laden naplóját

A szerdán hozzáférhetővé vált archívum az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat néhai vezetőjével kapcsolatos mintegy 470 ezer anyagot tartalmaz.



Mike Pompeo, a CIA igazgatója szerint a levelek, video- és hangfelvételek, valamint az archívumban szereplő további anyagok mélyebb bepillantást engednek az amerikaiaknak a terrorszervezet működésébe és terveibe.



A dokumentumok egy olyan számítógépről származnak, amelyre az amerikai tengerészgyalogság különleges egysége tett szert az Oszama bin Laden likvidálásával végződő akcióban 2011. májusában a pakisztáni Abbotábádban.



Az elmúlt két és fél évben ez a negyedik alkalom, hogy a 2001. szeptember 11-i terrorcselekmények kitervelésével vádolt Oszama bin Ladennel kapcsolatos dokumentumokat hoz nyilvánosságra a CIA. Vannak dokumentumok, amelyeket azonban nemzetbiztonsági érdekekre vagy tartalmuk - például pornográf - jellegére hivatkozva visszatartanak.



A dokumentumok, köztük Oszama bin Laden személyes naplója, 18 ezer dokumentum, hozzávetőleg 79 ezer hang- és képfájl és több mint tízezer videofájl a CIA honlapján, eredeti arab nyelven érhető el.

Today we released nearly 470,000 files recovered in 2011 raid on Usama Bin Ladin's compound in Abbottabad, Pakistan.https://t.co/QZcoAu3uEw pic.twitter.com/Dn8awV9ndn