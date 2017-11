Halálos áldozatokat követelő lövöldözés egy coloradói szupermarketban

Halálos áldozatokat követelő lövöldözés volt szerda este az amerikai Colorado államban, Denver egyik elővárosában, Thorntonban.



A thorntoni rendőrség későn este hozta nyilvánosságra, hogy az egyik áruházban történt lövöldözésnek két halálos áldozata és egy sebesültje van. Csütörtökre virradóra bejelentették, hogy a sebesült a kórházba szállítás után meghalt.



Arról nem közöltek információt, hogy elfogták-e az elkövetőt.

Egy közelben lévő ember - akinek a fia éppen az áruházban vásárolt - az NBC televízió helyi adásában arról számolt be, hogy legalább harminc lövést hallott, de a tettest sem ő, sem más nem látta kijönni az áruházból.



Egy szemtanú, aki a lövöldözéskor éppen fizetett a pénztárnál, a Denver Post című lapnak azt mondta: az emberek fejvesztve menekültek a kijáratok felé.



Victor Avila, a thorntoni rendőrség munkatársa a CBS televíziónak úgy nyilatkozott, hogy a rendőrséget este fél hét körül riasztották. Nagy erőkkel vonultak ki - amikor kiértek, a lövöldözés már abbamaradt -, lezárták az áruház és az egész bevásárlóközpont környékét. Tucatnyi mentőautó érkezett a helyszínre. A rendőrök arra kérték a helybélieket, hogy maradjanak távol a bevásárlóközponttól.

