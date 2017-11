Terror

Támadás New Yorkban: szinte sokkot kapott, mikor meglátta a buszban a gyerekeket

A merénylő gépkocsijában talált angol nyelvű feljegyzés szerint az Iszlám Állam nevében követte el a nyolc halálos áldozatot és 11 súlyos sérültet követelő kedd délutáni New York-i gázolásos merényletet.



A hatóságok a merénylőt Sayfullo Habibullaevic Saipov néven azonosították, az üzbég származású 29 éves férfi 2011-ben érkezett az Egyesült Államokba, az utóbbi időben New Jersey államban élt, de az elmúlt években az ország több részén is megfordult, köztük Florida és Ohio államokban. Az elmúlt hat hónapban az Uber sofőrjeként dolgozott.

A merényletet egy bérelt kisteherautóval követte el Világkereskedelmi Központ közelében, ahol a bicikliúton gyalogosokat és kerékpárosokat gázolt el. Ezután egy iskolabusszal ütközött. A férfi kiszállt összeroncsolódott kisteherautójából és egy festéklövő fegyverrel, valamint egy légpuskával kezdett hadonászni. A rendőrök hasba lőtték, jelenleg kórházban ápolják.



A kisteherautót egy órával a merénylet elkövetése előtt bérelte.



Saipov 2013 márciusában feleségül vett egy üzbég nőt. Házassági anyakönyvi kivonatuk szerint mindketten taskenti születésűek. Ohio államban a férfi bejegyeztetett két vállalkozást is, az egyiket 2011-ben, a másikat 2013-ban teherautósofőrként, gépkocsivezetői engedélyét Florida államba állították ki - az amerikai közlekedési minisztérium adatbázisa szerint.

Az Uber, amely együttműködik a Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI) a merénylet nyomozásában, közölte, a társaság megvizsgálta Saipov tevékenységét a cégnél, és egyetlen olyan panaszt sem talált az utasoktól, amely a sofőr biztonságosságára utalt volna. A férfi átment a cég ellenőrzési mechanizmusán, mintegy 1400 alkalommal szállított utast.



Volt azonban számos közlekedési kihágása. 2016 áprilisában letartóztatási parancsot adtak ki ellene, mert nem jelent meg azon a bírósági meghallgatáson, amelyen a teherautójának hibás fékjei miatt történt balesetet tárgyalták. Az ügyet végül pénzbüntetéssel megúszta.



Saipov az első vizsgálatok szerint nincs jelen a közösségi médiában.



A rendőrség már kedden kihallgatta őt a kórházban, még az előtt, hogy megműtötték, de nem közöltek részleteket esetleges vallomásából.



A CNN-nek nyilatkozó belügyi forrás szerint az Iszlám Állam propagandájának hatása alatt állhatott, de nincs jele annak, hogy közvetlen kapcsolatban állt volna a dzsihadista szervezettel.



A férfi egy ismerőse, akinél korábban lakott, a The Cincinnati Enquirer napilapnak elmondta, hogy a férfi mindig dolgozott. Nem járt társaságokba, mindig hazament pihenni, majd ismét munkába ment.