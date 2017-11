Repülés

Megmutatta a pilóta, mit lát a repülőgép orrából, amit nem szabadna látniuk az utasoknak - videó

Nézze meg, milyen érzés a repülőgépet irányító pilóta helyébe lenni, aki több ezer méteres magasságban kormányozza a gépet, dacolva az időjárási körülményekkel! 2017.11.01

A lenyűgöző felvételeket egy indiai pilóta készítette, miközben letette a gépet az új-zélandi Queenstown város repterének kifutópályájára.

A legjobb és egyben a legijesztőbb pillanat, mikor a gép a magasból a vastag felhőrétegbe bukik, ami teljesen megakadályozza a pilótát a látásban, de szerencsére pár másodperc múlva kitisztul a látóhatár, és feltűnik a felhővel borított város, na és kifutópálya.



Ezért jó az, ha az utasok repülés közben inkább olvasnak, és nincs részük ilyen döbbenetes és/de gyönyörű látványban.

This is why we fly (Ezért repülünk) a címe annak a kisfilmnek, amelynek nézettsége már átlépte a 4 milliós küszöböt.