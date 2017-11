Terror

Egy szemtanú levideózta a menekülő terroristát

A merénylő gépkocsijában talált angol nyelvű feljegyzés szerint az Iszlám Állam nevében követte el a nyolc halálos áldozatot és 11 súlyos sérültet követelő kedd délutáni New York-i gázolásos merényletet.



A hatóságok a merénylőt Sayfullo Habibullaevic Saipov néven azonosították, az üzbég származású 29 éves férfi 2011-ben érkezett az Egyesült Államokba, az utóbbi időben New Jersey államban élt, de az elmúlt években az ország több részén is megfordult, köztük Florida és Ohio államokban. Az elmúlt hat hónapban az Uber sofőrjeként dolgozott.

A merényletet egy bérelt kisteherautóval követte el Világkereskedelmi Központ közelében, ahol a bicikliúton gyalogosokat és kerékpárosokat gázolt el. Ezután egy iskolabusszal ütközött. A férfi kiszállt összeroncsolódott kisteherautójából és egy festéklövő fegyverrel, valamint egy légpuskával kezdett hadonászni. A rendőrök hasba lőtték, jelenleg kórházban ápolják. A videón látható felvétel akkor készült, amikor a lövést követően a tettes megpróbált elmenekülni. A rendőrség már kedden kihallgatta őt a kórházban, még az előtt, hogy megműtötték, de nem közöltek részleteket esetleges vallomásából.



A kisteherautót egy órával a merénylet elkövetése előtt bérelte.