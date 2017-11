Elveszettek

Zavaros az óceánból kimentett két amerikai nő sztorija

A két nő állítólag öt hónapig hánykolódott egy vitorlással a Csendes-óceánon, amíg egy tajvani halászhajó észre nem vette őket. 2017.11.01 08:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A BBC beszámolója szerint Jennifer Appel és Tasha Fuiava májusban indult útnak Hawaiiról Tahiti felé, ám a hajójuk motorja tönkrement. A két nő eleinte azt gondolta, hogy a szél és a vitorlák segítségével kijutnak a szárazföldre. Kéthavi hánykolódás után kezdtek el naponta segélyhívásokat küldeni, ám senki nem észlelte őket, mivel túl messze voltak más hajóktól és kikötőktől.

A nyílt vízen töltött idő alatt két cápatámadást is átvészeltek. Október 24-én egy tajvani halászhajóról megpillantották a vitorlást a japán partoktól nagyjából 1500 kilométerre délkeletre, és értesítették a guami amerikai hatóságokat. Másnap megérkezett az Ashland nevű amerikai hajó, hogy kimentse a két honolului nőt és a velük lévő két kutyát. Appel és Fuiava állítólag úgy élte túl a megpróbáltatást, hogy több mint egy évre elegendő száraz élelmük - nagyrészt zabkása és tészta - volt, valamint víztisztítót is vittek magukkal.



Az elmúlt napokban több kérdés is felmerült azonban a történetükkel kapcsolatban. Az amerikai parti őrség szóvivője, Scott Carr főhadnagy szerint a két nővel készített interjúkból és a parti őrség saját beszámolójából kiderült, hogy a Sea Nymph nevű 15 méteres hajón volt úgynevezett sürgősségi helyzetjelző rádiójeladó (EPIRB), amelyet azonban nem aktiváltak.



Ezzel kapcsolatban Appel kedden azt mondta, tapasztalatai szerint a jeladót kizárólag akkor lehet használni, ha az ember közvetlen fizikai veszélyben van és fennáll a 24 órán belüli elhalálozás kockázata. "A hajótest ép volt, lebegtünk, volt ételünk, vizünk, és minimálisan tudtunk manőverezni is" - idézte fel a nő Japánban, ahová az amerikai haditengerészet szállította őket a kimentésüket követően.



Appel ugyanakkor elismerte, hogy két alkalom is volt, amikor használnia kellett volna a jelzőt: először, amikor június vége, július eleje környékén Hawaii partjainál voltak, másodszor pedig, amikor október 1-jén a Wake-sziget környékén jártak.



Carr szerint amikor a parti őrség kapcsolatba lépett júniusban a hajóval Tahiti közelében, Appelék biztosították a hatóságokat arról, hogy nincsenek veszélyben és hamarosan visszatérnek a szárazföldre. A szóvivő emlékeztetett, hogy azután történt, hogy a hajónak állítólag tönkrement a motorja és a vitorlakötélzet, valamint az árboc is megsérült egy viharban.



Az sem tisztázott, hogy a két nő ellenőrizte-e a velük lévő rádiókészülékeket az út előtt, ugyanis múlt héten mindketten azt állították, hogy a fedélzeten lévő mind a hat kommunikációs eszköz tönkrement.

A páros állítása szerint a tengeren töltött első éjszakájukon egy trópusi vihar csapott le rájuk. A nemzeti meteorológiai szolgálat szerint azonban akkor és abban a régióban nem volt vihar.



Az is kérdéses, hogy miért nem kötöttek ki az útjukba eső szigetek valamelyikén, illetve, hogy a velük lévő kutyák - Valentine és Zeus -, hogyan vészelhették át ilyen jó állapotban az utat.