Vihar

Nem tudják kimenteni a német partoknál zátonyra futott teherhajót

hirdetés

Irányíthatatlanná vált és zátonyra futott egy teherszállító hajó az Északi-tengeren a német partoknál a térségen végigsörprő viharban, hétfőre tervezett mentését elhalasztották.



A 225 méter hosszú teherhajó még vasárnap futott homokzátonyra a Herwart nevű viharban.



A szövetségi tengeri mentőszolgálat (Havariekommando) tájékoztatása szerint a Wilhelmshafen térségében fekvő Langeoog sziget mellett megfeneklett hajó helyzete stabil, sérülésnek nincs nyoma, a fedélzeten tartózkodó 22 ember jól van.



A Glory of Amsterdam nevű tengerjárón nincs rakomány, de csaknem kétezer tonna üzemanyagot szállít. Környezetvédők attól tartanak, hogy az üzemanyag kiömölhet, ami természeti katasztrófát okozhat. A Havariekommando rendszeresen ellenőrzi repülőgépekkel, hogy került-e üzemanyag a tengerbe.

A hajót már vasárnap is megpróbálták levontatni a zátonyról, de a heves hullámverésben nem jártak sikerrel. Hétfő este, a dagály megérkeztével újabb kísérletet terveztek, de végül elhalasztották, mert kiderült, hogy a víz dagály idején sem elég mély a művelethez.



A panamai zászló alatt hajózó Glory of Amsterdamot üzemeltető társaság megbízásából egy holland tengeri mentő cég is bekapcsolódott a munkába, most a német mentőszolgálattal együtt készítenek tervet a teherhajó elvontatására.



A Herwart legkevesebb három halálos áldozatot követelt Németországban, a vihardagály Wilhelmshafen közelében elragadott egy férfit, holttestét a víz levonulása után találták meg. A Balti-tenger német-lengyel határvidékén fekvő Usedom szigetnél hárman szenvedtek el balesetet, ketten meghaltak, a harmadik eltűnt.



Az óránkénti 100-110 kilométeres sebességű széllökésekkel érkezett vihar az ország északi részén sokhelyütt károkat és közlekedési fennakadásokat okozott. Egyedül Hamburgban csaknem ezer helyszínre riasztották a tűzoltókat és a katasztrófavédelmet házakra, autókra dőlt fák, elárasztott pincék vagy leszakadt vezetékek miatt. A térségben várhatóan hétfő délután áll helyre a vasúti közlekedés rendje.







Idén ez a harmadik nagyobb őszi vihar Németország északi és középső részén. A legnagyobb károkat a Xavier okozta, amely október elején söpört végig a régióban, és hét halálos áldozatot követelt. A Herwart kisebb pusztítást végzett, főleg azért, mert a legtöbb levél már lehullt a fákról, így a szél kisebb felületbe tudott belekapaszkodni.