A francia ellenzék vezetője szerint Macron az első csatát megnyerte

Mélenchon nem egyszerűen fejet hajtott Macron előtt, hanem azt is beismerte, hogy nem sikerült az ellenzéknek a helyzetet kihasználnia. 2017.10.31 06:23 MTI

A francia közvélemény által a jelenleg a legerősebb ellenzéki politikusnak tekintett Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali Lázadó Franciaország vezetője szerint az öt hónappal ezelőtt elnökké választott Emmanuel Macronon egyelőre nem találni fogást, az államfő az ígéreteihez híven sikeresen beindította a tervezett reformokat.



"Emmanuel Macronnak sikerült a liberális reformjait végrehajtania és jelenleg ő vezet 1:0-ra. Nem szabad ezt letagadni, mert ha elhazudjuk, nem leszünk hitelesek" - ismerte el hétvégi athéni látogatásán a francia ellenzéki politikus a France Info hírrádiónak adott interjúban. "Emmanuel Macron azzal dicsekedett, azt mondta, hogy öt hónap alatt neki sikerülni fog neki. És tényleg megcsinálta" - tette hozzá Jean-Luc Mélenchon a sorozatos szakszervezeti és ellenzéki tiltakozások mellett elfogadott munkajogi reform beindítása kapcsán.



A Le Monde című napilap hétfői kommentárja szerint a radikális baloldali politikus nyilatkozata két szempontból figyelemreméltó. Mélenchon nem egyszerűen fejet hajtott Macron előtt, hanem azt is beismerte, hogy nem sikerült az ellenzéknek a helyzetet kihasználnia - vélte a lap.



"Normál esetben lavinának kellett volna megindulnia, de nem indultak be a társadalmi ellenállás mechanizmusai, amelyeket Franciaország mindig is használt a múltban a liberális ostromokkal szemben" - idézte a lap a politikust.



A Le Monde arra emlékeztetett, hogy a francia államfő június óta egymás után indítja el a reformokat valódi társadalmi ellenállás nélkül, annak ellenére, hogy a felmérések azt mutatják, a franciák nem vallják magukénak azt a fajta liberális gazdaságpolitikát, amelyet Macron képvisel. A munkajogi reform rendeleteit egy felmérés szerint a megkérdezettek 57 százaléka nem támogatta, s 88 százalékuk szerint a kormány jövő évi adópolitikája elsősorban a vagyonosoknak kedvez.



A kommentár arra hívta fel a figyelmet, hogy jóllehet Franciaországban nincsen "Macron-mánia", a köztársasági elnök által az országnak a kampányban ígért álalakítása semmilyen tényleges ellenállásba nem ütközik, az emberek nem vonulnak tömegesen utcára a kormánnyal szemben. Jean-Luc Mélenchon ezt vette tudomásul az interjúban. A cikkszerző Francoise Fressoz úgy látja, hogy a szakszervezeti megosztottság, valamint a szakszervezetek és a baloldali pártok közötti nézeteltérések miatt nem tudta az ellenzék vezetője az általa vágyott "állampolgári forradalmat" levezényelni a kormánnyal szemben.



Ezzel szemben Emmanuel Macron biztos választói bázisa a 42 százalékos tetszési mutató ellenére egyben van, mégpedig azért, mert az elnöknek az utóbbi hónapokban a jobboldalról új támogatókat sikerült meggyőznie az elpártolt baloldali szavazók kompenzálására - idézte a lap Jérome Fourquet-t, az IFOP közvélemény-kutatóintézet elemzőjét.