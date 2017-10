Jó váltás

Felmondták az elektromos hálózat helyreállításáról szóló szerződést Puerto Ricóban

Puerto Rico kormányzója, Ricardo Rosselló az elektromos hálózat helyreállításáról egy montanai céggel kötött szerződés felmondását sürgette vasárnap. Pár órával a kormányzó felszólítása után Ricardo Ramos, az állami áramszolgáltató (Prepa) vezetője azonnali hatállyal felmondta a szeptemberben kötött 300 millió dolláros szerződést a Whitefish Energy céggel.



A kormányzó azt akarja, hogy New Yorkból vagy Floridából érkező gyakorlott szakemberek állítsák helyre a Maria hurrikán pusztításai nyomán tönkrement hálózatot.



A szerződésbontás oka a montanai Whitefish Energy nevű céggel az, hogy a kicsiny vállalkozásnak ilyen nagyságú munkákban kevés tapasztalata van, valamint a szerződést nem közbeszerzési eljárás során kötötték.



A kormányzó vasárnap bejelentette: felkérte Puerto Rico áramszolgáltató hatóságát (Prepa), hogy mondja fel a 300 millió dolláros Whitefish-szerződést és "haladéktalanul kezdjen egyeztetéseket Florida és New York államok illetékeseivel a már folyamatban lévő helyreállítási munkálatok megerősítésére". Hangsúlyozta, hogy a lehető leggyorsabban helyre kell állítani a sziget áramszolgáltatását. Puerto Rico több mint 70 százalékán ugyanis vasárnap - öt héttel a hurrikán pusztításai után - még mindig nem volt áram.



A Whitefish vállalattal kötött szerződés miatt több vizsgálat is indult. A cég székhelye az Egyesült Államok északi részén, Whitefish montanai városkában van, amely egyúttal Ryan Zinke amerikai belügyminiszter szülővárosa is. Zinke cáfolta, hogy bármi köze is lenne a szerződéskötéshez. Hasonlóképen elhatárolódott a szerződéstől a Fehér Ház és a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) is. A FEMA a héten cáfolta a Puerto Ricó-i áramszolgáltató hatóság (Prepa) közleményét is, miszerint látta és jóváhagyta volna a montanai céggel kötött szerződést. A FEMA közleménye rámutatott, hogy "komoly aggodalmai" voltak a Prepa és a montanai cég szerződéskötésének folyamatával, mert a Puerto Ricó-i hatóság nem részletezte, hogy a szerződésben rögzített árak észszerűek-e".



Elon Musk üzletember, aki egyebek között a Tesla autógyártó tulajdonosa, a megújuló energiák használatának élharcosa, október elején felajánlotta, hogy rendbe hozza Puerto Rico áramszolgáltatását és napelemek felállításával siet a sziget segítségére. A kormányzó akkor Twitter-bejegyzésben reagált, és kérte: "beszéljünk róla". A Tesla a héten meg is kezdte a munkát és egy kórházban felállította az első napelemeket.